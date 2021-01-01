

سعر ومواصفات Oppo A92 سعر ومواصفات Oppo A92

بعد الهاتفين Oppo A52 وA72 قامت شركة أوبو بالإعلان رسميا عن الهاتف Oppo A92 في شهر مايو من العام الماضي 2020 بمواصفات متوسطة المدى وسعر أكثر من رائع، هذا الهاتف يأتي بتصميم مختلف عن الهواتف السابقة من سلسلة A- series مع الاهتمام بالشاشة والبطارية التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Oppo A92 مع المميزات والعيوب.



مواصفات Oppo A92



تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 4 مايو 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 9 من نفس الشهر.

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الشبكة: الهاتف Oppo A92 يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 162 × العرض 75.5 وبسمك 8.9 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يبلغ 192 جراما.الشاشة: Oppo A92 يضم شاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.الكاميرا الخلفية: يأتي هذا الهاتف مع 4 كاميرات في الخلف تدعم الذكاء الاصطناعي، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 للكامير المسؤولة عن استشعار معلومات العمق والكاميرا الماكرو بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية للهاتف Oppo A92 تأتي بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.المعالج: يحتوي هاتف أوبو A92 بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 665 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم ColorOS 7.1 (ضمن خطط الشركة للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يأتي هاتف Oppo A92 مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع عبر منفذ microSD فتحة مخصصة وهذا يعني أنك ستتمكن من تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت.البطارية: يحتوي هذا الهاتف على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مجموعة من المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والتقارب والبوصلة والدوران والبارومتر.أهم مميزات الهاتفسعة البطارية كبيرة وتصمد لفترة طويلة.أداء الشاشة جيد بجودة الـ FHD+ مع استغلال جيد للحواف.ذاكرة عشوائية كبيرة تساعد على تشغيل الألعاب الثقيلة.يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم كما أنه يدعم مكبر الصوت (صوت stereo).يتيح لك إمكانية تركيب شريحتين وبطاقة ذاكرة خارجية في نفس الوقت.مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الباور على الجانب يعمل بشكل سريع وموثوق.عيوب الهاتفلا يدعم الثبات الإلكتروني أثناء التصوير.لا يدعم لمبة الإشعارات ولا يدعم خاصية NFC.لا يحتوي على ميكروفون مدمج لمنع الضجيج والضوضاء.أداء الكاميرات الخلفية ليس جيدا ولكنه ما زال مقبولا في ظل دعمها للذكاء الاصطناعي.المعالج ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية وتوجد هواتف منافسة بمعالجات أقوى.تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط ليس جيدة مقارنة بالسعر لأنها تشحن الهاتف في زمن كبير يبلغ ساعتين وربع.سعر الهاتف Oppo A92سعر الهاتف Oppo A92 يبلغ حوالي 267 دولارا أمريكيا ما يعادل 4200 جنيه مصري للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.