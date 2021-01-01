مواصفات وأسعار vivo X60 Pro+

كما كان مقررا بالفعل قامت اليوم شركة فيفو بالإعلان رسميا عن الهاتف vivo X60 Pro+ ليكون بذلك ثالث الهواتف الذكية التي تنضم إلى سلسلة vivo X60 بعد الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro وأيضا ليصبح الهاتف الرائد عن هذه السلسلة من حيث المواصفات والسعر حيث يأتي X60 Pro+ بمعالج Snapdragon 888 الجديد ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ودعم لتقنية الشحن السريع بقوة 55 واط؛ وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف vivo X60 Pro+.
مواصفات هاتف X60 Pro+
تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة OLED حجمها 6.56 بوصة بدقة 2376×1080 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز تحتوي على ثقب صغير في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل والتي تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.
بالإضافة إلى 4 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا المنظار مع تكبير بصري 5x والتي يمكن أن تصل إلى 60x مع التقريب الرقمي، وبدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 32 ميجا بكسل للكاميرا الرائعة والهاتف يدعم تسجيل مقاطع فيديو بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.
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