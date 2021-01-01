كشفت تسريبات مصورة لتصميمات ثلاثية الأبعاد عن الجهاز اللوحي الجديد من سامسونج “جالاكسي تاب إيه 8,4” Galaxy Tab A 8.4 لعام 2021، وهو الجهاز التالي لتابلت سامسونج Galaxy A 8.4 (2020).
وقدمت سامسونج تابلت Galaxy Tab A 8.4 (2020) في شهر مارس من العام الماضي، في حين تستعد الشركة الكورية لإطلاق الإصدار الجديد في شهر مارس العام الجاري.
وبحسب الصور المسربة، يصدر الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.4 (2021) بزوايا مستديرة، مع تصميم أنحف لحواف الجهاز، مع كاميرا خلفية وحيدة، وزر في الجزء الأمامي من الجهاز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق