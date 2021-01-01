تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد

صورة الخبر: تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد
تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد

كشفت تسريبات مصورة لتصميمات ثلاثية الأبعاد عن الجهاز اللوحي الجديد من سامسونج “جالاكسي تاب إيه 8,4” Galaxy Tab A 8.4 لعام 2021، وهو الجهاز التالي لتابلت سامسونج Galaxy A 8.4 (2020).

وقدمت سامسونج تابلت Galaxy Tab A 8.4 (2020) في شهر مارس من العام الماضي، في حين تستعد الشركة الكورية لإطلاق الإصدار الجديد في شهر مارس العام الجاري.

وبحسب الصور المسربة، يصدر الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.4 (2021) بزوايا مستديرة، مع تصميم أنحف لحواف الجهاز، مع كاميرا خلفية وحيدة، وزر في الجزء الأمامي من الجهاز.

وفي حين لا يختلف الإصدار الجديد عن إصدار العام الماضي كثيرا في التصميم الخارجي، فإن سامسونج تقدم الترقية في مواصفات ومكونات الجهاز الداخلية، كما لا يحتوي الجهاز الجديد كذلك على حساس للبصمة.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز سامسونج اللوحي المنتظر Galaxy Tab A 8.4 (2021) سيصدر بأبعاد 201,9 × 125,2 × 7 مم، مع منفذ تقليدي للسماعات 3,5 مم، مع منفذ USB-C.

صورة الخبر: تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81593

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager