

تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج جالاكسي تاب الجديد

كشفت تسريبات مصورة لتصميمات ثلاثية الأبعاد عن الجهاز اللوحي الجديد من سامسونج “جالاكسي تاب إيه 8,4” Galaxy Tab A 8.4 لعام 2021، وهو الجهاز التالي لتابلت سامسونج Galaxy A 8.4 (2020).



وقدمت سامسونج تابلت Galaxy Tab A 8.4 (2020) في شهر مارس من العام الماضي، في حين تستعد الشركة الكورية لإطلاق الإصدار الجديد في شهر مارس العام الجاري.



وبحسب الصور المسربة، يصدر الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.4 (2021) بزوايا مستديرة، مع تصميم أنحف لحواف الجهاز، مع كاميرا خلفية وحيدة، وزر في الجزء الأمامي من الجهاز.

وفي حين لا يختلف الإصدار الجديد عن إصدار العام الماضي كثيرا في التصميم الخارجي، فإن سامسونج تقدم الترقية في مواصفات ومكونات الجهاز الداخلية، كما لا يحتوي الجهاز الجديد كذلك على حساس للبصمة.وتشير التسريبات إلى أن جهاز سامسونج اللوحي المنتظر Galaxy Tab A 8.4 (2021) سيصدر بأبعاد 201,9 × 125,2 × 7 مم، مع منفذ تقليدي للسماعات 3,5 مم، مع منفذ USB-C.



