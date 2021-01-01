مواصفات وأسعار هاتف Realme C20

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مواصفات وأسعار هاتف Realme C20

لاستكمال النجاح الباهر الذي حققه الهاتف Realme C17 قامت اليوم شركة ريلمي بإزاحة الستار رسميا عن هاتف جديد من سلسلة C ذات الأسعار المعقولة يعرف باسم Realme C20 ويأتي مع مواصفات جيدة وسعر منخفض للغاية لا يتخطى الـ105 دولارات أمريكية، وخلال هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف

مواصفات Realme C20
هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة بشكل النوتش من نوع LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+ تحتوي على قطرة ماء في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع كاميرا واحدة فقط في الخلف بدقة 8 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية بجانب فلاش LED ومكبر الصوت، وفي الأسفل نجد منفذ السماعات 3.5 ملم وميكروفون ومنفذ microUSB الخاص بالشحن.

سيتم تشغيل الهاتف Realme C20 بمعالج ثماني النواة من فئة Helio G35 المصنوع بتكنولوجيا الـ 12 نانومتر مع نظام تشغيل Android 10 وواجهة مستخدم realme UI 1.0 بالإضافة إلى أنه يضم ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال فتحة بطاقة microSD التي تستخدم بجانب شريحتي الاتصال.

أما بخصوص البطارية فيحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة جدا بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط.


سعر الهاتف Realme C20

سعر الهاتف Realme C20 يبلغ حوالي 105 دولارات أمريكية، وسيتوفر للشراء بشكل رسمي في فيتنام مع نهاية هذا الشهر باللونين الأسود والأزرق.

المصدر: قل ودل

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