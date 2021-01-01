

“بوكو” تطرح هاتف Poco M3 الجديد رسميًا في مصر – الأقوى في سعره ! “بوكو” تطرح هاتف Poco M3 الجديد رسميًا في مصر – الأقوى في سعره !

قامت شركة شاومي في السوق المصري اليوم بطرح هاتف Poco M3 الأقتصادي الجديد بشكل رسمي، حيث يأتي الهاتف تابع للبراند الفرعي من شركة شاومي وهي شركة “بوكو” التي تُحاول ان تظهر بشكل مُنفصل عن شاومي في الأسواق المصرية من خلال اطلاق موقع منفصل مع صفحة خاصة بهم على فيس بوك.



ويُعتبر بوكو M3 هاتف أقتصادي تم طرحه في الخارج منذ فترة بسيطة، حصل الهاتف على جدل وينتظرة الكثير من المُستخدمين بسبب القيمة القوية التي قدمها مقابل السعر عندما ظهر في الخارج.



مواصفات Poco X3 :-

وزن 198 جرام

أبعاد 162.3×77.3×9.6 مم

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بملمس الجلد

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا في نفس الوقت

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 وسطوع الشاشة يصل الى 400 شمعة والسيلفي موجودة في نوتش في الأعلى

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الشاشة عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالثمعالج كوالكوم سناب دراجون 662 الجديد ثماني النواة والأربعة الأقوى Kryo 260 Gold بتردد 2.0 جيجا هيرتز ودقة تصنيع 11 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 610نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة شاومي MIUI 12 بتعديلات الـPOCOالهاتف يتوفر بنسختين :-الأولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة نوعها UFS 2.1الثانية 128 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة نوعها UFS 2.2كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم الـPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف يدعم سماعات Stereoالهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC للأسفالهاتف يدعم الـIR Blasterبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات ويتم شحنها من خلال منفذ الـUSB Type C كما تدعم الشحن العكسيألوان الهاتف الأزرق والأصفر والأسودتم تسعير هاتف Poco M3 للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2599 جنية مصري، أما النسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 2799 جنية مصري مع خصم اضافي 100 جنيه على موقع نون في حالة الحجز المسبق ويبدأ الحجز المُسبق على الهاتف اليوم 17 يناير بهدية Mi Compact Bluetooth Speaker 2 وسيتم التسليم والبدء في المبيعات يوم 25 يناير 2021 القادم.الهاتف جاء ليُقدم خامات خارجية بلاستيك عادية في هذه الفئة السعرية لكن بملمس قريب من الجلد، كما أن شكل التصميم مُتميز جدًا بفضل الجزء او الفريم اللامع الذي يحمل شعار POCO والكاميرات الخلفية. بالنسبة للشاشة فهي شاشة عادية جيدة لا يوجد بها أي نقاط سلبية وتتفوق على العديد من المنافسين مثل Oppo A53.بالنسبة للأداء فالهاتف يُقدم معالج من كوالكوم رأيناه من قبل في Realme 7i، معالج يُقدم أداء ممتاز جدًا في هذه الفئة السعرية يتفوق على العديد من المنافسين. وبالنسبة للبطارية فهي ضخمة جدًا وتدعم الشحن السريع لكن الشحن ليس كافي لشحن بطارية بهذا الحجم في وقت ضخم، لكن بشكل عام النقطة مقبولة جدًا.أما عن الكاميرات فالهاتف يُقدم كاميرا خلفية أساسية بدقة جيدة في هذه الفئة السعرية، لكن كنا نتمنى ان نجد عدسة تصوير واسع بهذا التسعير، والكاميرا السيلفي دقتها ليست الأقوى كرقم لكنها مازالت ممتازة، ويُقدم الهاتف مستشعر الـIR Blaster المحبوب من مستخدمي شاومي مع سماعات ستيريو خارجية ممتازة.