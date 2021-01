أيهما أفضل Samsung Note 20 أم Samsung S21 أيهما أفضل Samsung Note 20 أم Samsung S21

من بعد بضعة أشهر من الإعلان عن الفئة الرائدة من سامسونج وهي Samsung Note 20 ، والتي تضمنت هاتفي Note 20 و Note 20 Ultra، وبعد عام كامل من الإعلان عن هواتف Samsung S20 ، تم مؤخرا الإعلان عن هواتف S21 المنتظرة بشدة ، وتضمنت 3 هواتف جديدة وهما Samsung S21 و S21 Ultra و S21 Plus ، وكانت من أهم المفاجآت دعم هاتف Samsung S21 Ultra لقلم S-Pen فمن المنتظر بشدة موعد Note 21 لمعرفة التجديدات التي سوف تدعمها السلسة ، ولكن في هذا المقال سوف نقارن بين Samsung S21 و Samsung Note 20 لنتعرف أيهم أفضل ، تابعوا معنا.

المواصفات:

أولاً التصميم.



• جاء هاتف Samsung Galaxy Note20 بتصميم مصنوع من البلاستيك وهي تعد مفاجأة من تصميم الشركة لسلسة النوت ، ولكن بالرغم من أن الهاتف يأتي بظهر من البلاستيك وإطار معدني حول الجهاز إلا أنه يعد فخم جداً وهو تصميم مصنفر وغير لامع مما يعطيه فخامة أكثر، ويزن الهاتف حوالي 192 وهو يعد خفيف نسبياً بالنسبة لهاتف نوت ويدعم الهاتف منفذ شحن من نوع Type-C ولا يدعم منفذ سماعات أذن 3.5 ملي ، ويأتي الهاتف بالألوان الرمادي والأخضر والبرونزي ، يدعم كلا الهاتفين مقاومة المياه حتى 1.5 متر لزمن قدره 30 دقيقة.

• يأتي هاتف Samsung S21 بتصميم أنيق مختلف بعض الشيء عن السلسلة السابقة، كما يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج المصنفر الغير لامع المحمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass كما يأتي الهاتف بفريم معدني لامع مصنوع من مادة الألومنيوم ، ومن المميز أن الفريم ملتحم بمربع الكاميرات وكلاهما يأتي مصنوع من الألومنيوم اللامع مما يعطي لمعان وصلابة للهاتف مميزة، أما عن الوزن فيزن الهاتف حوالي 169 جرام فيعتبر الهاتف خفيفاً بالنسبة لما يحتويه الهاتف من مواصفات وهذه نقطة مميزة في الهاتف، أما عن المنافذ التي يدعمها الهاتف فيأتي الهاتف بمنفذ شحن من نوع Type-C بينما كعادة الهواتف الرائدة يفتقد لمنفذ سماعات الأذن من نوع 3.5 ملي ، كما يأتي الهاتف بالألوان الرمادي والأبيض بالإضافة للونين مميزين وهما البنفسجي مع فريم معدني باللون الذهبي وأخيراً اللون الوردي مع إطار ذهبي، كما يُعتبر الهاتف مقاوم للمياه حتى 30 دقيقة في عمق 1.5 متر.

• من حيث التصميم يُعتبر نقطة اختيار من قبل المشتري.

ثانياً الشاشة.

• أما عن الشاشة فيأتي هاتف Note20 بشاشة من نوع Super AMOLED وتأتي بشاشة مستوية غير منحنية الجوانب على عكس المعتاد عليه من الشركة ، ويأتي بحواف مربعة مميزة وحواف لا تكاد ترى ، ويأتي الهاتف بشاشة تحتوي على نوتش الثقب ويعد أصغر من الموجود في Note10 ، وتأتي الشاشة بدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل إنش ، وتدعم طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، كما يدعم الهاتف خاصية HDR 10+ كما تدعم خاصية Always On Display، ولا يدعم الهاتف أي معدل تحديث فريمات سريع.

• أما عن هاتف Samsung S21 فجاء بشاشة لا غبار عليها، حيث يأتي بتصميم شاشة كاملة بدون حواف تذكر وبدون إنحناءات على عكس S20 ، مع وجود نوتش الثقب في مكانة المعتاد من سامسونج، وقد جاءت الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.2 بوصة وبدقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 421 بيكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة معدل تحديث فريمات يصل لتردد 120 هيرتز، كما تدعم شاشة الهاتف خاصية HDR10 Plus وتصل إلى درجات سطوع 1300nits، وليس ذلك فقط بل تدعم الشاشة طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus المقامة بدرجة كبرى للصدمات والخدوش وأخيراً تدعم خاصية Always on display.

• من حيث الشاشة فيتفوق هاتف Samsung S21 على نوت 20.

ثالثاً العتاد الداخلي والأداء.

• يأتي هاتف Samsung Note20 بنفس المعالج الخاص بسلسلة S20 وهو معالج Exynos 990 ثماني النواة مع معيارية 7 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Mali-G77MP11 ، أما عن الرامات والتخزين ، فيأتي الهاتف برامات بسعة 8 جيجا بايت رام ، ويأتي الهاتف بسعة تخزين بسعة 128 جيجا بايت وهي غير قابلة للزيادة نتيجة عدم وجود مكان لكارت الميموري في الجهاز ، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.5.



• يأتي هاتف Samsung S21 بمعالج جديد من سامسونج بعدما قامت بمؤتمر للإعلان عن المعالج الجديد بعنوان Exynos is coming ، معبرة فيه عن اعتذارها عن المعالج Exynos 990 والذي قد عانى الكثير منه ، معبره عن أنها تعلمت من أخطاء الماضي لتطوير المستقبل، فقد جاء هاتفSamsung S21 بمعالج من نوع Exynos 2100 ثماني النواة مع معيارية 5 نانومتر مما يجعله أفضل من حيث الأداء أفضل والحرارة أقل مع إستهلاك طاقة أقل، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Mali-G78 MP14 ، أما عن الرامات فيأتي هاتف Samsung S21 برامات قوية من نوع DDR5 مما يجعلها أسرع في إسقبال وإرسال المعلومات ، وتأتي بسعة 8 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وهي تعد للأسف على غير العادة غير قابلة للزيادة نتيجة لعدم دعم الهاتف لوضع كارت ميموري خارجي ، كما يدعم الهاتف تشغيل خدمات الجيل الخامس أو 5G ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة تشغيل One Ui 3.1.

• من حيث الأداء يتفوق هاتف Samsung S21 بسبب المعالج الأقوى بالإضافة إلى دعم 5G.

رابعاً الكاميرا الخلفية.

• هاتف Note20 جاء بكاميرا خلفية ثلاثية وتوجد داخل مربع بارز قليلاً عن ظهر الهاتف ، كما يوجد حول كل عدسه من الكاميرات حلقة لامعه ، وتأتي الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/1.8 وتدعم خاصية Dual Pixel والتثبيت البصري لإلتقاط صور وفيديوهات أقل ثباتاً ، كما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.0 وهي كاميرا تيليفوتو وتدعم زمم بصري حتى 3X ، والكاميرا الثالثة والأخيرة هي كاميرا ألترا وايد وتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وتدعم الكاميرات فلاش ليد قوي كما تدعم تصوير فيديوهات بدقة 8K وبسرعة 24 فريم في الثانية مع أبعاد سينمائية وهي 21:9.

• جاء هاتف Samsung S21 بكاميرا خلفية تأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثالثة فهي الكاميرا الخاصة بالزوم وتأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم الـ OIS وتدعم زوم حقيقي 3X وزووم ديجتال حتى 30X بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد فلاش مع دعم تصوير فيديوهات حتى جودة 8K مع 24 فريم في الثانية.

• فيعتبر أداء كلا الكاميرات مميز ومتعادل.

خامساً الكاميرات الأمامية.

• جاء هاتف Note20 بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي نفس الكاميرا الموجودة في الهاتفين، حيث جاء Samsung S21 بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

سادساً البطارية.

• يأتي Samsung Note20 ببطارية بسعة 4300 ملي امبير وتدعم الشحن السريع حتى 25 واط ، كما تدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

• يأتي هاتف Samsung S21 ببطارية مميزة بسعة 4000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 25 واط ولكن كنا نطمع في شحن أكبر، كما يدعم الهاتف الشحن السريع اللاسلكي بقدرة 15 واط والشحن العكسي حتى 4.5 واط.

• فمن حيث البطارية يتفوق هاتف Samsung Note 20 على منافسه S21.

سابعاً المستشعرات والإضافات.• كلا الهاتفين يدعمان مستشعر بصمة إصبع مدمج أسفل الشاشة يعمل بكل سلاسة ودقة، كما يدعم كلا الهاتفين مستشعرات التقارب والدوران والبوصلة والجايرو ، بالإضافة إلى أن كلاهما يدعم سماعات خارجية من نوع ستيريو بجانب خدمات بيكسبي وسامسونج ديكس.• ولكن يتميز Samsung Note 20 بدعم قلم S-Pen.وأخيراً السعر.• هاتف Samsung S21 متاح للحجز المسبق بسعر 14899 جنيه مصري مع هدايا Samsung Fit2 وشاحن لاسلكي كهدية الحجز المسبق، كما يمكنكم معرفة السعر ومقارنته في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.• سعر هاتف Samsung Note 20 في السوق المصري يبدأ من 16499 جنيه مصري، كما يمكنكم معرفة السعر ومقارنته في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.في النهاية سامسونج تبدع في كل هاتف عن السابق ، فقد جاء هاتف Samsung S21 متفوقاً على Note 20 من حيث الشاشة والأداء ومتشابهاً معه في الكاميرات سواء الأمامية والخلفية ، ولا يخسر أمامه سوى البطارية ودعم لقلم S-Pen المميز بسلسة النوت من قبل سامسونج وهذا نجاح كبير من الشركة بسبب التغير الكبير في المعالج الجديد بمعيارية 5 نانومتر مما يزيد من عدد الترانزيستورات مما يويد من أداء المعالج مع أقل إستهلاك طاقة وأقل درجة حرارة.ملحوظة.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.