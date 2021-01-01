

LG تؤكد أن هاتفها الأول القابل للطي الدائري سيأتي هذا العام LG تؤكد أن هاتفها الأول القابل للطي الدائري سيأتي هذا العام

خلال السنتين الماضيتين اتخذت الهواتف الذكية منحى جديد ومختلف ما عاهدناه واعتدنا عليه على مدار السنوات العشر الماضية، فلقد أصبح التفكير في تطوير الهواتف الذكية لا يتوقف فقط على تطوير الإمكانيات المختلفة للهواتف، بل أصبح منصبًا أيضًا على التصميم وبشكل كبير، فخلال الفترة الماضية أصبحت الهواتف القابلة للطي متوفرة وبأشكال وتصميمات مختلفة، فأصبح لدينا الهواتف القابلة للطي الأفقي مثل Huawei Mate X وSamsung Galaxy Z Fold 2 بإصدارته المختلفة، وأيضًا هواتف الطي الرأسي مثل Motorola Razr وSamsung Galaxy Z Flip، مع ظهور العديد من التقارير حول قرب طرح العديد من الهواتف القابلة للطي الأخرى التي تعمل حاليًا العديد من الشركات على تطويرها.

LG تؤكد أن هاتفها الأول القابل للطي الدائري سيأتي هذا العام

ولأن LG من الشركات صاحبة السبق في تطوير الهواتف الذكية، فكان من الضروري أن يكون لها دور في تطوير تصميم الهواتف الذكية، فعلى الرغم من أن قوة شركة LG ومستوى انتشار هواتفها عالميًا قد انخفضا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إلا أن عملاق كوريا الجنوبية له باع طويل في تطوير أشكال مختلفة من الهواتف الذكية، فكان صاحبة أول هاتف تجاري قابل للتحول من خلال الوحدات والملحقات، وكانت صاحبة الهواتف ذات الشاشتين من خلال جراب خاص مثل هاتف LG V50 ThinQ، وأيضًا كانت صاحبة أحد أبرز هواتف العام الماضي وهو هاتف LG Wing الذي قدم تصورًا جديدًا كليًا للهواتف مزدوجة الشاشات.

LG تؤكد أن هاتفها الأول القابل للطي الدائري سيأتي هذا العام

وكان من الطبيعي أن تقوم LG بالعمل على هواتف قابلة للطي، لتجمع بين قدراتها المتميزة على صناعة الهواتف، وإمكانياتها الاستثنائية فيما يتعلق بالشاشات، لتقدم لنا هاتف مختلف وجديد كليًا عن كل ما رأيناه سابقًا من هواتف، وخلال فعاليات معرض CES 2021 كشف LG عن قرب موعد ظهور أحد الهواتف الرائدة الاستثنائية التي قد تغير من كيفية تعاملنا مع الهواتف مستقبلًا.

فخلال فعاليات معرض CES 2021 شوّقت LG لهاتف باسم مبدئي هو LG Rollable وهو أول هاتف في العالم بشاشة مرنة قابلة للطي الدوراني، وقد كشفت LG أن الهاتف يعتمد على شاشة OLED مرنة مطورة بواسطة شركة BOE وهي واحدة من الشركات القوية على مستوى تطوير الشاشات، ومن دون الاعتماد على أي ميكانيزم طي كما هو الحال مع مختلف الهواتف القابلة للطي فإن شاشة هاتف LG Rollable يتم إخراجها من هيكل لتمديد قطرها.

وكان قد ظهر الهاتف في مقطع فيديو صغير للغاية في نهاية مؤتمر LG على هامش فعاليات CES 2021، ويتضح من الفيديو أن الهاتف يأتي بشاشة عادية يمكن تمديدها من الأعلى لزيادة قطرها، ولا نعرف ما إن كان هذا هو الشكل النهائي بالفعل أم أنه مجرد شكل تشويقي لتصميم قد يختلف عن هذا التصميم الذي تم الكشف عنه خلال الفيديو.

LG تؤكد أن هاتفها الأول القابل للطي الدائري سيأتي هذا العام

وخلال فعاليات المؤتمر وبعده بقليل لم يكن قد تم الكشف عن موعد محدد للطرح أو سعر متوقع للهاتف، ولكن أحد التقارير قد أكدت ان الهاتف قد يظهر في الأسواق قرب نهاية عام 2021 الحالي، ولكن منشور ظهر في اليوم التالي على موقع تويتر أكد أن الهاتف سيتم الكشف عنه بالفعل نهاية العام الحالي وأن سعره في الولايات المتحدة سيبلغ 2560 دولار أمريكي، وهو سعر لا يختلف كثيرًا عن سعر أول هواتف سامسونج القابلة للطي Samsung Galaxy Fold.

على أية حال لا يمكن التأكيد على أي من هذه المعلومات، بينما لم تقم LG بنفي أي منها، كما أنه هاتف بهذه التقنية الجديدة كليًا يحتاج لكثير من الوقت حتى يتم التأكد من صلاحيته للاستخدام الفعلي، وهو ما ستكشف عنه بالتأكيد تقارير مختلفة ستظهر في المستقبل القريب.