

تسريب: آبل ستصدر AirPods Pro 2 والجيل الثالث من iPhone SE في أبريل تسريب: آبل ستصدر AirPods Pro 2 والجيل الثالث من iPhone SE في أبريل

تناولت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية نية Apple الكشف عن أجهزة iPad جديدة خلال شهر مارس المقبل، حيث أشارت التقارير إلى أنه سيتم الكشف حينها عن جهازي iPad Pro جديد وiPad mini جديد يحمل الرقم 6، وعلى ما يبدو أن حالة نشاط العملاق الأمريكي لن تتوقف عند هذا الحد حيث من المتوقع أن يشهد شهر إبريل أيضًا الكشف عن بعض المنتجات الأخرى.

طبقًا للموقع الشهير Mac Otakara فإنه من المتوقع أن تكشف Apple عن الإصدار الجديد من هواتف iPhone SE والمحتمل أن يحمل اسم iPhone SE 3، بالإضافة لاستكمال مسيرة السماعات اللاسلكية الحقيقية Apple AirPods Pro عبر سماعة AirPods Pro 2، وكلاهما متوقع ان يتم الكشف عنهما هذا الربيع وتحديدًا في شهر إبريل المقبل طبقًا للتقارير المختلفة.

تسريب: آبل ستصدر AirPods Pro 2 والجيل الثالث من iPhone SE في أبريل

ولا تزال المعلومات المتوفرة عن الهاتف والسماعة المقبلين قليلة وغير متوفرة، وإن كانت بعض التفاصيل قد تم الحديث عنها في تقارير مختلفة، ومن بين تلك التقارير ما تناول سماعة ابل اللاسلكي الحقيقية المقبلة Apple AirPods Pro 2، حيث أشارت تلك التقارير إلى ان علبة الشحن الخاصة بالسماعة ستأتي بأبعاد تبلغ 54 مم × 46 مم × 21 مم في حيث أن أبعاد علبة شحن السماعة اللاسلكية Apple AirPods Pro تبلغ 60.6 مم × 45.2 مم × 21 مم، وهو فارق بسيط ولكنه قد يشير إلى احتمالية تغيير تصميم علبة الشحن.

قد يمتد الاختلاف في التصميم ليتخطى حاجز علبة الشحن ليشمل السماعات نفسها، وهو ما قد تم تناول بالفعل في تقارير سابقة يعود تاريخها إلى شهر أكتوبر الماضي، وقد توقعت تلك التقارير أن يتغير تصميم السماعة الجديدة من ابل لتبتعد قليلًا عن تصميم السماعات السابقة وتقترب إلى حد كبير من سماعات أخرى مثل Amazon Echo Buds وSamsung Galaxy Buds Plus وهو تصميم يعتمد على ملئ مساحة الأذن الداخلية من خلال السماعة.

تسريب: آبل ستصدر AirPods Pro 2 والجيل الثالث من iPhone SE في أبريل

أما فيما يتعلق بهاتف Apple iPhone SE 3 فالمعلومة الوحيدة الجديدة المتوفرة حاليًا هو توقع الكشف عنه في إبريل المقبل، وحتى هذه اللحظة لا توجد أية تقارير تتناول مواصفات الهاتف الداخلية أو تصميمه، وحتى معلومة الكشف عنه في إبريل المقبل تتنافى مع تم الإشارة ليه سابقًا بواسطة المحلل الشهير المتخصص في أخبار ابل، مينج شي كو، والذي قال في وقت سابق أن هاتف iPhone SE المقبل لن يظهر قبل النصف الثاني من عام 2021، ولكن على ما يبدو أن ابل قد رأت ضرورة الكشف عن الهاتف مبكرًا لتعويض المبيعات الضعيفة لهاتف الصغير الأخير iPhone 12 mini.

أما بعض المحللين الآخرين فقد توقعوا ألا تكون التقارير متضاربة ولكنها تتحدث عن هواتف مختلفة، ويشير هؤلاء إلى احتمالية أن يكون هاتف iPhone SE 3 الذي سيتم الكشف عنه في النصف الثاني من عام 2021 يختلف عن هاتف آخر هو iPhone SE Plus الذي سيتم الكشف عنه في إبريل المقبل وهو هاتف أكبر قليلًا ولكن بنفس تصميم هاتف iPhone 8 أحد آخر هواتف ابل اعتمادًا على تصميمها الكلاسيكي.

تسريب: آبل ستصدر AirPods Pro 2 والجيل الثالث من iPhone SE في أبريل

على أية حال يبدو أن شركة Apple تستعد لعام حافل مليء بالمنتجات الجديدة المختلفة المتنوعة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات، وسواء صحت تلك التوقعات التي ذكرناها في هذا المقال، أو لم تكن على القدر الكافي من الصحة والدقة، فمن المتوقع بالفعل أن نتعرف قريبًا على العديد من منتجات ابل الجديدة.