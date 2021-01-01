هواتف آيفون التي لن تحصل على نظام iOS الجديد

كشف موقع MacRumors المختص بشؤون التقنية عن نماذج هواتف آيفون التي لن تتمكن من الحصول على نسخة نظام التشغيل iOS 15 التي ستطلق العام الجاري.
وتبعا للموقع فإن نسخة iOS 15 لن تكون متاحة لهواتف آيفون التي تعمل بمعالجات آبل A9، والتي منها هواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus التي أطلقت عام 2015، وكذلك الجيل الأول من هواتف iPhone SE الذي أطلق عام 2016.
كما لن يحصل على نسخة نظام التشغيل التي ستطرح صيف هذا العام عدد من أجهزة آبل المحمولة ومنها: حواسب iPad mini 4 اللوحية التي أطلقت عام 2015، وحواسب iPad Air 2 التي أطلقت عام 2014، وحواسب iPad 5 التي أطلقت عام 2017.
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