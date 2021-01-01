أعلنت "آبل"، اليوم الأربعاء، إطلاق "آبل أكاديمي" في ديترويت وشراكتها مع جامعات للسود الأمريكيين في أتلانتا، في إطار وعدها باستثمار مئة مليون دولار لمكافحة التمييز العنصري.
وكانت المجموعة الأمريكية العملاقة أعلنت في يونيو إثر التوترات العرقية التي أعقبت مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، عن مبادرة بقيمة مئة مليون دولار تهدف إلى "المساعدة على إزالة العقبات أمام الفرص والتصدي للغبن اللاحق بمجتمعات أصحاب البشرة الملونة".
وفي بيان صدر الأربعاء، عددت "آبل" بالتفاصيل المشاريع التي ستمولها بموجب هذه المبادرة.
وفي جامعة أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب)، ستنشئ "آبل" مركز "بروبل" الذي سيشمل برامج جامعية وموارد معدة للاستخدام في شبكة جامعات عائدة تاريخيا للسود في الولايات المتحدة. وخصصت المجموعة مساهمة بقيمة 25 مليون دولار لهذا المشروع.
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التعليقات على «آبل» تخصص 100 مليون دولار لمواجهة التمييز العنصرى فى أمريكا
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