هواوي تعتزم فتح أكبر متاجرها في الرياض

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هواوي تعتزم فتح أكبر متاجرها في الرياض

قالت الحكومة السعودية، اليوم الجمعة، إن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي تعتزم افتتاح متجر رئيسي في الرياض، ليكون أكبر متجر من نوعه خارج الصين.

وأضاف البيان أن هواوي وقعت اتفاقية مع كادن للاستثمار السعودية لافتتاح المتجر الذي سيسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.

وأوضح بيان وزارة الاستثمار أن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 73.2 بالمئة من السكان في 2017 إلى 82.6 بالمئة في 2022.

كما وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام الماضي مذكرة تفاهم مع هواوي لدعم استخدام اللغة العربية ورموزها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمساعدة من باحثين من المملكة وهواوي.

طلبت الولايات المتحدة من حلفائها عدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس بسبب مخاوف من أنها قد تكون أداة لتجسس صيني، وهو اتهام تنفيه الشركة.

المصدر: الدستور

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