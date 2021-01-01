هواوي تعتزم فتح أكبر متاجرها في الرياض

قالت الحكومة السعودية، اليوم الجمعة، إن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي تعتزم افتتاح متجر رئيسي في الرياض، ليكون أكبر متجر من نوعه خارج الصين.
وأضاف البيان أن هواوي وقعت اتفاقية مع كادن للاستثمار السعودية لافتتاح المتجر الذي سيسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.
وأوضح بيان وزارة الاستثمار أن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 73.2 بالمئة من السكان في 2017 إلى 82.6 بالمئة في 2022.
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