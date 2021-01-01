

سامسونج تبدأ التصنيع الموسع لشاشات OLED للحواسيب المحمولة سامسونج تبدأ التصنيع الموسع لشاشات OLED للحواسيب المحمولة

أعلنت شركة سامسونج عن خطة الإنتاج الموسع لأولى شاشات OLED ذات معدل تحديث 90 هيرتز مخصصة للحواسيب المحمولة “اللابتوب”.



حيث صرحت الشركة في بيان رسمي أنها ستبدأ عملية التصنيع بكميات كبيرة في بداية مارس المقبل ومن المتوقع أن تطلق العديد من شركات تصنيع الحواسيب المحمولة العالمية حواسيبها مع الشاشة الجديدة خلال العام.



وستكون الفئة الأولى من شاشات OLED الحواسيب المحمولة بقياس 14 بوصة حسب بيان Samsung Display؛ التي لم تعطي مزيدًا من التفاصيل حول المواصفات الأخرى لكن هذا لا ينفي إطلاق نسخ وفئات متنوعة منها.

قد يعجبك أيضا... loading...

وزعمت الشركة أن شاشاتها القادمة ستحظى بسرعة استجابة عالية مماثلة لشاشات LCD ذات معدل تحديث 120 هيرتز من حيث عرض المحتوى؛ وهذه بطبيعة الحال ميزة جيدة سيكون لها انعكاسها على المستخدمين.ويجدر بالذكر أن تضمين شاشات OLED في الحواسيب المحمولة ليس جديدًا كليًا إنما اقتصر في السابق على فئات معينة؛ حيث عرضت الشركات المصنعة خيار تضمين هذا النوع من الشاشات في لابتوبات الألعاب.كما أن شركة الكورية نفسها قامت بإطلاق جهاز جالكسي كروم بوك مع شاشة OLED العام الماضي، في الوقت الذي كانت باقي الحواسيب تعمل بشاشات QLED و LCD قليلة التكلفة.في جميع الأحوال مع هذه الإعلان قد نرى اتساع في رقعة تبني شاشات OLED في هذا السوق وربما تصبح هي الأكثر شيوعًا بدلًا من كونها خيارًا إضافيًا مقتصرًا على فئات بعينها مع زيادة في السعر بالطبع؛ وربما أن تحل تقنية Mini LED مكانها مستقبلًا كخيار راقي بديل.