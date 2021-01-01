

“V40 5G” أول هواتف هونر بعد بيعها بسعر 550 دولار أمريكي “V40 5G” أول هواتف هونر بعد بيعها بسعر 550 دولار أمريكي

أعلنت شركة هونر عن أول هواتفها الرائدة “هونر V40 5G” بعد عملية بيعها لشركة Shenzhen Zhixin New Information Technology التي جاءت تفاديًا للعقوبات الأمريكية وحركة التققيد الكبيرة التي لحقت بها من الجانب البرمجي والمكونات.



حيث جاء الهاتف الجديد مع شاشة كبيرة OLED قياس 6.72 بوصة بدقة 2676 * 1236 بكسل توفر معدل تحديث 120 هيرتز وتحمل كاميرا أمامية مزدوجة 32 ميجا بكسل و16 ميجا بكسل وقارئ بصمة إصبع مدمج.



فيما جاءت الكاميرا الخلفية بنظام ثلاثي العدسة تبلغ دقة الكاميرا الرئيسة فيه 50 ميجا بكسل بفتحة غالق 1.8 وعدسة واسعة 16 ميجا بكسل و الثالثة تكبير بدقة 2 ميجا بكسل. الكاميرا تدعم التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.

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على نطاق العتاد الداخلي يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك +Dimensity 1000 ثماني النواة 4 منها Cortex-A77 بتردد 2.6 جيجا هيرتز و 4 الأخرى Cortex-A55 بتردد 2 جيجا هيرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي “رام” 8 جيجابايت وخيارين في ذاكرة التخزين الداخلية 128/256 جيجابايت.أما البطارية فهي بسعة 4000 ملي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط والشحن السلكي السريع بقدرة 66 واط. الهاتف مدعم بتقنية Wi-Fi 802.11 التي تدعم تردد 2.4GHz و 5GHz كما يأتي مع بلوتوث 5.1 ومنفذ سماعة 3.5 مم ومنفذ USB من نوع C.ومن المفترض بعد بيع الشركة وعدم امتلاك شركة هواوي أي أسهم فيها أن يتم إطلاق الهاتف مع خدمات جوحل مما يعني أن هونر V40 5G قد يطرح في السوق العالمي خلال الفترة القادمة كون خدمات جوجل ستكون متوفرة فيه.السعر والتوفر في السوقالهاتف متوفر في السوق الصيني حاليًا باللون الفضي والأسود والأرزق والذهبي بسعر 550 دولار أمريكي لنسخة 8/128 جيجابايت رام وذاكرة داخلية و 620 دولار أمريكي لنسخة 8/256 جيجا بايت.