

سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II

في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 وبالتحديد يوم 17 قامت شركة سوني بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Xperia 5 II مع مواصفات تقنية ممتازة حيث يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم خاصية IP65 / IP68 لمقاومة الماء والغبار مع دعم التصوير بجودة الـ 4K، والـ HDR ولكن السعر مبالغ فيه نوعا ما، لذلك سنتحدث في هذا المقال عن سعر ومواصفات الهاتف Sony Xperia 5 II مع المميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف Xperia 5 II

تاريخ التصنيع: أعلنت سوني عن هذا الهاتف يوم 17 سبتمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 12 أكتوبر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 158 × العرض 68 وبسمك 8.0 ملم، وبوزن خفيف جدا يبلغ حوالي 163 جراما.الشاشة: Sony Xperia 5 II يضم شاشة OLED حجمها 6.1 بوصة بدقة 2520×1080 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6 .الإضافات: الهاتف يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار IP65 / IP68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة والشاشة تدعم تقنية HDR BT.2020 عرض Triluminos محرك X‑Reality معدل التحديث 120 هرتز.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 865 المصنوع بتكنولوجيا 7نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Adreno 650.نظام التشغيل: Xperia 5 II يعمل بشكل مسبق بنظام Android 10 مع واجهة المستخدم الأحدث من Sony (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يحتوي هذا الهاتف على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام و ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يتم تركيبها بدلا من الشريحة الثانية).الكاميرا الخلفية: يأتي هاتف سوني Xperia 5 II مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميجا بكسل للكاميرات الثلاث وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية، وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الرائعة وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الفائقة الاتساع، والكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 24 أو 30 أو 60 أو 120 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS و panorama و HDR والكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تأتي بدقة 8ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR وخاصية التبيت البصري بالدوران مع 5 محاور.البطارية: الهاتف Xperia 5 II يحتوي على بطارية بسعة 4000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع Power Delivery 3.0 بقوة 21 واط، شحن 50% من البطارية في 30 دقيقة (معلن عنها مع شاحن 18 واط).المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم العديد من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والتقارب والبوصلة والدوران والبارومتر والجيروسكوب.مميزات الهاتفيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.المعالج ممتاز جدا في إجراء المهام الثقيلة وتشغيل الألعاب.الكاميرات الخلفية تقدم أداء أكثر من رائع فشركة سوني تهتم كثيرا بالكاميرات.يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم كما أنه يدعم مكبر الصوت (سماعات ستريو).تقنية شحن سريع كبيرة تساعد على شحن الهاتف بالكامل خلال 65 دقيقة.حاصل على شهادة مقاومة الماء والغبار IP65/IP68 حتى 1.5 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة.يأتي بتصميم جيد جدا ومظهره ممتاز بسبب قدوم الواجهة الخلفية من الزجاج.متوفر للشراء بأربعة ألوان مختلف وهم الأسود والرمادي والأزرق والوردي.عيوب Sony Xperia 5 IIالسعر مرتفع للغاية.سعة البطارية صغيرة فهناك هواتف منافسة بسعر أقل وسعة بطارية تصل إلى 6000 ملي أمبير.معرض للكسر بسهولة بسبب قدوم الظهر من الزجاج.لا يدعم الراديو.الكاميرا الأمامية ليست الأفضل ولكنها مازالت تقدم أداء مقبول.لا يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت.سعر الهاتف Xperia 5 IIسعر الهاتف Xperia 5 II يبلغ حوالي 948 دولارا أمريكيا ما يعادل 14940 جنيها مصريا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.