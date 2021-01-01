آسوس تفرح عشاق مشاهدة الأفلام بجهاز منزلي ذكي مميز

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آسوس تفرح عشاق مشاهدة الأفلام بجهاز منزلي ذكي مميز

استعرضت شركة آسوس خلال فعاليات معرض CES 2021 أحدث جهاز إسقاط ضوئي منزلي طورته لمحبي مشاهدة الأفلام السينمائية والفيديوهات.

وأكثر ما يميز جهاز ZenBeam Latte L1 حجمه الصغير وتصميمه المميز ما يجعله سهل الحمل وقابلا للاستخدام في كافة أرجاء المنزل، فضلا عن أنه مجهز بحقيبة يدوية صغيرة لتسهيل حمله أثناء السفر.

ويمكن لهذا الجهاز الاقتران مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية ليمكن المستخدم من اعتماده لبث الفيديوهات الموجودة في جهازه على أي سطح مستو لتظهر على مساحة بمقاس 40 بوصة بدقة عرض تعادل (1280/720) بيكسلا، وبمعدل سطوع 300 شمعة/م.

آسوس تفرح عشاق مشاهدة الأفلام بجهاز منزلي ذكي مميز

وزودت آسوس هذه التحفة التقنية بمكبرات صوت ممتازة ليستعمل كجهاز لعرض المقاطع الموسيقية، كما جهزته بمنافذ USB Type-A و HDMI، وتقنيات تمكن التحكم به عبر المساعدات الصوتية، إضافة إلى بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 12 ساعة تقريبا في حال استعماله للاستماع إلى الموسيقى.

المصدر: روسيا اليوم

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