

شاومي تطلق هاتف Poco M3 في مصر.. تعرف على مواصفاته ومميزاته وسعره شاومي تطلق هاتف Poco M3 في مصر.. تعرف على مواصفاته ومميزاته وسعره

أطلقت شركة شاومي Xiaomi هاتفها الذكي الجديد “بوكو إم3” Poco M3 في مصر، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، مع مواصفات جيدة وبطارية ضخمة.



وتعد أفضل مميزات هاتف شاومي Xiaomi Poco M3 عمله بمعالج كوالكوم سنابدراجون 662، مع شاشة كبيرة بقياس 6,53 بوصة، بدقة FHD+، و3 كاميرات خلفية، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل.



بالإضافة إلى ذلك، يصدر هاتف Poco M3 ببطارية ضخمة بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط عبر شاحن مرفق مع الهاتف، كما تدعم الشحن العكسي.

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مواصفات وسعر هاتف شاومي Poco M3الشبكات: GSM / HSPA / LTE.التصميم: واجهة من زجاج جوريلا 3، وظهر وإطار من البلاستيك.الشاشة: من نوع IPS LCD بقياس 6,53 بوصة، ودقة 1080×2340 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 83,45%، ونسبة أبعاد 19,5:9.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12 القائمة على أندرويد 10.المعالج: كوالكوم سنابدراجون 662 (11 نانومتر).معالج الرسوميات: Adreno 610.الذاكرة العشوائية (رام): 4 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 64 و128 جيجابايت.الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.1 (واسعة)، مع دعم بانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، مع فلاش ليد LED، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.عدسة بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).حساس البصمة: على جانب الهاتف.البطارية: بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، وتدعم الشحن العكسي.الألوان: الأزرق والأصفر والأسود.السعر في مصر:إصدار 4/64 جيجابايت بسعر 2,600 جنيها مصريا.إصدار 4/128 جيجابايت بسعر 2,800 جنيها مصريا.