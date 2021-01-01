

مواصفات وأسعار هاتف vivo Y20G مواصفات وأسعار هاتف vivo Y20G

خلال النصف الأخير من العام الماضي وبداية العام الجاري كانت شركة فيفو قد قدمت لنا 5 هواتف ذكية ضمن سلسلة Vivo Y20 Series وهي Y20 وY20i وY20s وY20A وY20 2021 واليوم أضافت الشركة عضوا سادسا أطلق عليه اسم vivo Y20G يأتي مع مواصفات ممتازة وسعر جيد للغاية وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف vivo Y20G.



هذا الهاتف الجديد يضم شاشة LCD عالية الدقة حجمها 6.51 بوصة وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Helio G80 SoC مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال منفذ microSD حتى 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى أنه سيعمل بشكل مسبق بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 11.



الهاتف vivo Y20G يأتي مع 3 كاميرات في الواجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو دقتها 2 ميجا بكسل والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق دقتها 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

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وعلاوة على ذلك فإن البطارية التي يأتي بها هذا الهاتف كبيرة جدا بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، وvivo Y20G يتميز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب (وتم التأكيد على أن المستشعر يمكنه فتح الهاتف في 0.17 ثانية).سعر الهاتف vivo Y20G يبلغ حوالي 205 دولارات أمريكية للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، وسيتم بيعه في الهند من خلال موقع الشركة المحلي Amazon.in وFlipkart وPaytm وTata Cliq ومتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد وما زلنا لا نعرف أي شيء حول التوافر في الدول الأخرى.