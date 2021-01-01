مواصفات وأسعار هاتف vivo Y20G

خلال النصف الأخير من العام الماضي وبداية العام الجاري كانت شركة فيفو قد قدمت لنا 5 هواتف ذكية ضمن سلسلة Vivo Y20 Series وهي Y20 وY20i وY20s وY20A وY20 2021 واليوم أضافت الشركة عضوا سادسا أطلق عليه اسم vivo Y20G يأتي مع مواصفات ممتازة وسعر جيد للغاية وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف vivo Y20G.
هذا الهاتف الجديد يضم شاشة LCD عالية الدقة حجمها 6.51 بوصة وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Helio G80 SoC مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال منفذ microSD حتى 1 تيرا بايت، بالإضافة إلى أنه سيعمل بشكل مسبق بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 11.
الهاتف vivo Y20G يأتي مع 3 كاميرات في الواجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو دقتها 2 ميجا بكسل والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق دقتها 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.
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