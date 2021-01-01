

Wallwrap تطبيق أندرويد يمدك بخلفيات بجودة 4K وحتى إنشائها Wallwrap تطبيق أندرويد يمدك بخلفيات بجودة 4K وحتى إنشائها

إذا كنت مترددًا بشأن خلفية الشاشة التي تريد تعيينها على هاتفك، فلحسن الحظ، هناك العشرات بل المئات من التطبيقات التي توفّر لك أشكالًا وأنواعًا من هذه الخلفيات، وإذا كنّا بموقع نصيحة، فنحن نختار لكم تطبيق Wallwrap ، الذي يُعدّ أداة مناسبة بشكل خاص لمجموعة متنوعة من الخلفيات على رأسها الخلفيات القادمة بالجودة الخارقة 4K وبجودة QHD FHD.



ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث يُقدّم لنا هذا التطبيق القوي خيار إنشاء خلفيات هندسية جميلة، وبالرجوع إلى الخلفيات التي يُقدّمها لنا تطبيق Wallwrap ، فسوف تلاحظ وجود العشرات من الفئات المختلفة، وبكل فئة هناك المئات من هذه الخلفيات، وطبعًا اتخاذ قرار التعيين يعود أولًا وأخيرًا إليك.



كما وهناك فئة الخلفيات الأكثر تحميلًا، مع دعمه لأدوات “التنزيل والتعيين” لأي خلفية، والأهم من ذلك، تستطيع إنشاء حلقة من الخلفيات ليتم تعيينها تلقائيًا على مدار اليوم، على أن تكون جميع الخلفيات متاحة لجميع أحجام الشاشات.

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أخيرًا، تطبيق Wallwrap متاح حصرًا لحملة أندرويد، على أن يكون مجاني للتحميل، ومع ذلك، يجب أن تعلم بأن النسخة المجانية تدعم الإعلانات، وللتخلص منها عليك الترقية إلى الإصدار المدفوع، والذي يُتيح لك أيضًا إنشاء قوائم تشغيل غير محدودة الخلفيات، والمزيد من المميزات الأخرى.