سربت بعض صفحات ومواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بهاتف V40 الذي يتوقع أن تعلن عنه Honor قريبا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن Honor ستعلن عن الهاتف رسميا في 22 يناير الجاري، وسيحصل هذا الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار يزن 208 غرامات.
ومن المفترض أن يزود الجهاز بشاشة AMОLED بمقاس 6.67 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا.
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التعليقات على تسريب صور ومواصفات هاتف Honor الأقوى لهذا العام
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