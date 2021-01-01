الحكم على وريث شركة سامسونج بالسجن عامين ونصف بسبب الرشوة

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكمًا على وريث شركة سامسونج ،جاي لي، بالسجن لمدة عامين ونصف بداعي الرشوة، وذلك بعد أن خرج مبكرًا من السجن بعد عام واحد عندما تم الحكم عليه لمدة 5 سنوات في 2017.
كان المدعي العام الكوري الجنوبي قد طالب بسجن لي 12 عامًا بسبب تقديمه رشاوي منها لرئيسة البلاد آنذاك، جيون هي بارك، والتي تقضي فترة سجن لمدة 20 عامًا بتهمة الفساد بعد ثبوت قبولها للرشاوي، فيما خرج وريث سامسونج سريعًا وقتها، إلا أن المحكمة الكورية الجنوبية العليا أعادت فتح القضية مجددًا في أغسطس 2019.
وانتهت المحاكمة الجديدة بالحكم على وريث سامسونج بالسجن لمدة عامين ونصف، وهي فترة ربما لن يتمكن فيها من اتخاذ قرارات مصيرية للشركة بسبب تواجده بالسجن، ما يعني اتخاذ القرارات من المدراء الأخرين.
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