كشفت شركة هواوي عن تصميم جديد لمتجر التطبيقات الرسمي الخاص بها App Gallery والذي قدمت فيه واجهة مستخدم جديدة كلياً مع إضافة قسم Featured لعرض التطبيقات المميزة وذلك للتسهيل على المستخدمين الوصول إلى أفضل التطبيقات من تبويب واحد.
تعرض هواوي التطبيقات المميزة على شكل بطاقات تعرض صورة التطبيق وأدلة ومقالات مرتبطة به. يتم إعداد محتوى قسم Featured من قبل موظفي الشركة لمساعدة المستخدمين على فهم ما يمكن أن تقدمه أبرز التطبيقات في المتجر.
كما يمكن التنقل في القسم من الأعلى إلى الأسفل، من الأحدث للأقدم، تماماً كما هو الحال في معظم المتاجر.
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التعليقات على هواوي تحدّث تصميم متجرها App Gallery وتضيف قسم التطبيقات المميزة
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