هواوي تحدّث تصميم متجرها App Gallery وتضيف قسم التطبيقات المميزة

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صورة الخبر: هواوي تحدّث تصميم متجرها App Gallery وتضيف قسم التطبيقات المميزة
هواوي تحدّث تصميم متجرها App Gallery وتضيف قسم التطبيقات المميزة

كشفت شركة هواوي عن تصميم جديد لمتجر التطبيقات الرسمي الخاص بها App Gallery والذي قدمت فيه واجهة مستخدم جديدة كلياً مع إضافة قسم Featured لعرض التطبيقات المميزة وذلك للتسهيل على المستخدمين الوصول إلى أفضل التطبيقات من تبويب واحد.

تعرض هواوي التطبيقات المميزة على شكل بطاقات تعرض صورة التطبيق وأدلة ومقالات مرتبطة به. يتم إعداد محتوى قسم Featured من قبل موظفي الشركة لمساعدة المستخدمين على فهم ما يمكن أن تقدمه أبرز التطبيقات في المتجر.

كما يمكن التنقل في القسم من الأعلى إلى الأسفل، من الأحدث للأقدم، تماماً كما هو الحال في معظم المتاجر.

وعبر تبويب Campaign يعرض المتجر الحسومات والعروض الخاصة والتطبيقات التي تمنح المستخدمين المكافآت أو تخفيضات على أسعارها. ويمكن عبر تبويب Gifts الحصول على المكافآت والهدايا التي تمنحها مختلف التطبيقات لمستخدميها، وكذلك يمكن الحصول على فترة تجربة مجانية للتطبيقات والألعاب المدفوعة.

تم تقسيم التطبيقات والألعاب في قسمين منفصلين مع مراجعات المستخدمين حولها وتقييماتهم.

تقول هواوي أن هناك 500 مليون مستخدم نشط يستخدم متجرها الرسمي، وشهد زيادة كبيرة في النشاط العام الماضي.

حالياً التحديث الجديد بدأ بالوصول إلى عدة دول أوروبية ولاحقاً سيتاح في المزيد من دول المنطقة والعالم.

المصدر: عالم التقنيه

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