

iOS 14.4 يتضمن تحذيرًا جديدًا مفاجئًا لأصحاب الآي-فون iOS 14.4 يتضمن تحذيرًا جديدًا مفاجئًا لأصحاب الآي-فون

بعد ما يقرب من شهر من اطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 14.4 للمطورين، طرحت أبل الإصدار التجريبي الثاني من iOS 14.4 يوم الأربعاء الماضي. ولم يكن في التحديث جديد إلا بعض الإصلاحات فهو يعتمد في الغالب على ما تمت إضافته بالفعل في الإصدار التجريبي الأول، ولكن كانت هناك إضافة مفاجئة لم نكن نتوقعها، وهي مفيدة للمستخدم للاطمئنان على سلامة جهازه عند الشراء. تعرف عليها.



الآي-فون سيخبرك بأنه مكوناته أصليه أم لا

تم اكتشاف هذا الأمر لأول مرة بواسطة موقع MacRumors، حيث ذكر أن هناك كود في الإصدار التجريبي الأخير من iOS 14.4 يشير إلى أن أبل تخطط لإضافة ميزة تحذر مالكي الآي-فون إذا تم إصلاح الكاميرا الخاصة بهم أو تم استبدالها بمكونات خاصة بطرف ثالث بدلاً من مكونات أبل الأصلية.



هذه هي الرسالة التي يجب أن تراها على آي-فونك: “يتعذر التحقق من أن هذا الآي-فون لديه كاميرا أصلية من أبل”. كما يوضح التقرير، قد تظهر الرسالة كنافذة منبثقة ستظهر على شاشة القفل، تماما مثل التي تظهر عند تعطل بصمة الاصبع وبصمة الوجه، ومن المحتمل أن تتمكن من رؤيتها بالانتقال إلى الإعدادات – عام – حول.

سبق أن نفذت أبل تحذيرًا مشابهًا عندما تبديل شاشات غير شاشاتها الأصلية، حيث تقول الرسالة “تعذر التحقق من أن هذا الآي-فون يحتوي على شاشة أصلية من أبل”. ويبدو أن أبل تريد توسيع هذه الميزة.صرحت أبل في مستند دعم نُشر في أواخر عام 2019: “تم تصميم شاشة الآي-فون وربطها بنظام iOS للحصول على أفضل أداء وجودة”. وهذا يعني أنه ربما تظهر مشكلات على الآي-فون الذي تم تغيير شاشته خارج أبل بعد تحديث نظام iOS.وتوضح أبل كذلك أن تحذير الشاشة غير الأصلية لن يؤثر على قدرتك على استخدام الآي-فون أو شاشته. من المفترض أن يكون الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة لتحذير الكاميرا، لكنه يسمح للفنيين وللمستخدمين على حد سواء، بمعرفة ما إذا كانت هناك أي مكونات غير أصلية في الآي-فون الخاص بك بسهولة. إذا تمت إضافة هذا التحذير بحلول الوقت الذي يتم فيه اطلاق الإصدار العام من iOS 14.4، فمن المحتمل أن تنشر أبل مستند دعم جديدًا يوجه مالكي الآي-فون لاستبدال الأجزاء المكسورة أو التالفة دائمًا في متاجر أبل أو مقدم خدمة معتمد منها أو بإرساله إلى مركز إصلاح أبل.ما رأيك في مثل هذه التحذيرات وهل هي جيدة للمستخدم؟ أم ترى أنها احتكار من قبل أبل يهدف إلى رعب المستخدمين من استخدام قطع غيار من أحد غيرها؟ أخبرنا في التعليقات.











