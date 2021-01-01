بعد ما يقرب من شهر من اطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 14.4 للمطورين، طرحت أبل الإصدار التجريبي الثاني من iOS 14.4 يوم الأربعاء الماضي. ولم يكن في التحديث جديد إلا بعض الإصلاحات فهو يعتمد في الغالب على ما تمت إضافته بالفعل في الإصدار التجريبي الأول، ولكن كانت هناك إضافة مفاجئة لم نكن نتوقعها، وهي مفيدة للمستخدم للاطمئنان على سلامة جهازه عند الشراء. تعرف عليها.
الآي-فون سيخبرك بأنه مكوناته أصليه أم لا
تم اكتشاف هذا الأمر لأول مرة بواسطة موقع MacRumors، حيث ذكر أن هناك كود في الإصدار التجريبي الأخير من iOS 14.4 يشير إلى أن أبل تخطط لإضافة ميزة تحذر مالكي الآي-فون إذا تم إصلاح الكاميرا الخاصة بهم أو تم استبدالها بمكونات خاصة بطرف ثالث بدلاً من مكونات أبل الأصلية.
هذه هي الرسالة التي يجب أن تراها على آي-فونك: “يتعذر التحقق من أن هذا الآي-فون لديه كاميرا أصلية من أبل”. كما يوضح التقرير، قد تظهر الرسالة كنافذة منبثقة ستظهر على شاشة القفل، تماما مثل التي تظهر عند تعطل بصمة الاصبع وبصمة الوجه، ومن المحتمل أن تتمكن من رؤيتها بالانتقال إلى الإعدادات – عام – حول.
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التعليقات على iOS 14.4 يتضمن تحذيرًا جديدًا مفاجئًا لأصحاب الآي-فون
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