مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Galaxy S21 مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Galaxy S21

خلال حدث Galaxy Unpacked الذي أقيم يوم 14 يناير 2021، قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا عن هواتفها الرائدة لعام 2021 وهي سلسلة هواتف Galaxy S21 Series التي تتضمن 3 هواتف ذكية وهي Galaxy S21 وGalaxy S21+ وGalaxy S21 Ultra إنها أرخص بـ60 دولارا من طرازات العام الماضي (121 دولارا في حالة Ultra).



هذه الهواتف الجديدة تشترك في عدة أشياء أبرزها المعالج ونظام التشغيل ودعم التصوير بجودة 8K حيث تأتي الهواتف الثلاثة بإصدارين على مستوى المعالج الإصدار الأول يضم معالج سامسونج الجديد Exynos 2100 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر (متاح على مستوى العالم) والإصدار الثاني يضم معالج Snapdragon 888 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر (متوفر فقط في أمريكا والصين) والشاشة الخاصة بكل منها تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز، وخلال هذا المقال سأعرض عليكم مواصفات وأسعار الهواتف Galaxy S21 وGalaxy S21+ وGalaxy S21 Ultra.



مع العلم أن أسعار الهواتف التي سأعرضها في هذا المقال تخص الإصدارات التي تعمل بالمعالج Exynos 2100.

قد يعجبك أيضا... loading...

مواصفات Samsung Galaxy S21 5Gهذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة Dynamic AMOLED 2X حجمها 6.2 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus وتدعم خاصية Always-on display، والهاتف Samsung Galaxy S21 5G يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار IP68 ويعمل بشكل مسبق بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1.يحتوي هاتف Galaxy S21 5G على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل للكاميرا المقربة وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميراتين الواسعة وفائقة الاتساع والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 24 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30/60 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30/60 إطارا في الثانية.اقرأ أيضا جالاكسي فيو 2.. تابلت جديد من سامسونجالهاتف الجديد Samsung Galaxy S21 5G يتوفر منه إصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، وبخصوص البطارية فيأتي هذا الهاتف مع بطارية بسعة 4000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع Power Delivery 3.0 بقوة 25 واط مع تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط بالإضافة إلى دعمه لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.سعر الهاتف Galaxy S21سعر الهاتف Galaxy S21 يبدأ من 948 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.مواصفات الهاتف Galaxy S21 Plusالهاتف Samsung Galaxy S21 Plus 5G يضم شاشة أكبر حجمها 6.7 بوصة بنفس الدقة ونفس طبقة الحماية بالإضافة إلى دعم خاصية Always-on display وخاصية مقاومة الماء والغبار IP68 وخاصية Samsung Pay ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1.هذا الهاتف الجديد يضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت، ويضم كذلك 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا المقربة بدقة 64 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 24 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30/60 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30/60 إطارا في الثانية.يحتوي Galaxy S21+ على بطارية بسعة 4800 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط مع تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط بالإضافة إلى دعمه لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.سعر Galaxy S21+الهاتف Galaxy S21+ يباع بسعر 1176 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.مواصفات Samsung Galaxy S21 Ultra 5Gالهاتف الأكبر في هذه السلسلة Galaxy S21 Ultra 5G يضم شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة وبدقة 3200×1440 بكسل يوجد عليها طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus وتدعم خاصية Always-on display مع دعمه لخاصية IP68 لمقاومة الماء والغبار حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة وخاصية Samsung Pay بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام الأحدث من جوجل Android 11 مع واجهة مستخدم الأحدث من سامسونج One UI 3.1.هذا الهاتف يضم 4 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 10 ميجا بكسل للكاميراتين الثالثة والرابعة telephoto واحدة تدعم التقريب البصري 10x والأخرى تدعم 3x والهاتف يدعم التصوير بجودة 8K بمعدل 24 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30/60 إطارا في الثانية، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف Galaxy S21 Ultra 5G يضم كاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30/60 إطارا في الثانية.الهاتف الجديد Galaxy S21 Ultra يتوفر منه 3 إصدارات على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام أما بالنسبة للإصدار الأعلى فيضم 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام، كما أن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع Power Delivery 3.0 بقوة 25 واط وتقنية الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط مع دعم لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.سعر الهاتف Galaxy S21 Ultra 5Gسعر الهاتف Galaxy S21 Ultra 5G يبلغ حوالي 1725 دولارا أمريكيا للإصدار الأكبر الذي يضم 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام.