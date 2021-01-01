كشفت تسريبات أن هواتف HUAWEI P50 والتى ستطلقها شركة هواوى الصينية خلال الأسابيع القادمة ستأتى بميزة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية تدعم التكبير حتى 200 مرة .
وبحسب موقع Gizmochina فإن ميزة معدل التحديث 120 هرتز تتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب الثقيلة والأفلام ذات الجودة الفائقة دون تحميل أو تقطيع بالإضافة إلى تكبير الصورة حتى 200 مرة دون اهتزاز أو حدوث مشكلة فى الألوان.
وستأتى هواتفHUAWEI P50 بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، إضافة إلى 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%.
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التعليقات على هواتف HUAWEI P50 من هواوي تأتى بميزة خارقة في الشاشة
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