كشفت شركة Honor هونر الصينية عن الصور الرسمية لهواتف Honor V40 ، والمقرر إطلاقها يوم 22 يناير الجاري، حيث تظهر الصورة جودة فائقة فى الشاشة خاصة فى هواتف Pro Honor V40 التى تأتى بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، والتى تقدم أفضل مشاهدة للألوان الصور وفيديوهات بدون تقطيع للأفلام ذات الجودة العالية.
وبحسب موقع Gizmochina تظهر ألوان هواتف Honor V40 الأبيض والوردى والأسود والسماوى، والبيج، كما بشاشة منحنية قياس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 90 و 120 هرتز في الثانية لهواتف الـ Pro ، وبجودة عرض +FullHD، قوى مع ثقب فى أعلى الشاشة لكاميرا أمامية مزدوجة حيث سيأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Huawei Mate 40 Pro ، بالإضافة إلى فلاش LED .
Техно Archives - Сторінка 162 з 168 - ДІАЛОГИCi siamo per la famiglia Honor V40: foto render e data di presentazione
وتشبه كاميرات هواتف Honor V40 الخلفية كاميرات هاتف Nova 8 SE، التى أتت بأربع كاميرات خلفية، ولكن تختلف الكاميرا الأساسية فى أنها ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 .
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التعليقات على شاهد تحفة هونر الجديدة Honor V40 .. سعر ومواصفات
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