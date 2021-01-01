

تقنية جديدة لتبريد أجهزة آيفون في عام 2022 تقنية جديدة لتبريد أجهزة آيفون في عام 2022

ذكرت تقارير ان هاتف آيفون 12 «iPhone 12» يشهد ارتفاعا في درجة حرارة الجهاز عند استخدام الاتصال اللاسلكي بشبكة 5G بشكل كبير. وأصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى تقنية تبريد جديدة في أجهزة آيفون.



وقال محلل تكنولوجي إن المعالج القوي وشبكات 5G اللاسلكية ستجبر شركة أبل على بناء نظام تبريد في أجهزة آيفون 2022.



ووفقا لموقع «Cult of Mac» يبدو أن النظام الذي تبحث عنه أبل لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لجهاز آيفون 13 «iPhone 13» المتوقع.

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وكتب Ming-Chi Kuo من شركة TF Securities في مذكرة للمستثمرين، «نتوقع أن يعتمد طراز iPhone المتطور على الأرجح النظام الحراري VC في المستقبل القريب». وبالتالي تحتاج أجهزة آيفون المستقبلية إلى نظام تبريد غرفة البخار «vapor chamber cooling system»، والتي تساهم في تخفيض الحرارة العالية للأجهزة.ويضيف Kuo: أن «السبب الحاسم لعدم اعتماد تقنية VC حتى الآن هو نتيجة اختبار الموثوقية التي لا يمكن أن تلبي متطلبات أبل العالية». ومع ذلك، يقول إنه قد يصل إلى الإصدار المتطور من آيفون «في عام 2022 على أقرب تقدير».