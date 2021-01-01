ذكرت تقارير ان هاتف آيفون 12 «iPhone 12» يشهد ارتفاعا في درجة حرارة الجهاز عند استخدام الاتصال اللاسلكي بشبكة 5G بشكل كبير. وأصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى تقنية تبريد جديدة في أجهزة آيفون.
وقال محلل تكنولوجي إن المعالج القوي وشبكات 5G اللاسلكية ستجبر شركة أبل على بناء نظام تبريد في أجهزة آيفون 2022.
ووفقا لموقع «Cult of Mac» يبدو أن النظام الذي تبحث عنه أبل لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لجهاز آيفون 13 «iPhone 13» المتوقع.
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التعليقات على تقنية جديدة لتبريد أجهزة آيفون في عام 2022
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