

سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A32 5G.. أرخص هاتف للجيل الخامس من سامسونج سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A32 5G.. أرخص هاتف للجيل الخامس من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن الهاتف الذكي “جالاكسي إيه32 5جي” Galaxy A32 5G، وهو أرخص هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G من سامسونج حتى الآن.



مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy A32 5G



الشبكات: GSM / HSPA / LTE / 5G.

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الشاشة: من نوع IPS LCD بقياس 6,5 بوصة، ودقة 720×1600 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 81,6%، ونسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 60 هرتز.نظام التشغيل: واجهة المستخدم One UI 3.0 القائمة على أندرويد 11.المعالج: ميدياتك MediaTek Dimensity 720 5G (7 نانومتر).معالج الرسوميات: Mali-G57 MC3.الذاكرة العشوائية (رام): 4 و6 و8 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية microSDXC.الكاميرا الأمامية: بدقة 13 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.عدسة بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.0 (واسعة)، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (فائقة الاتساع).عدسة بدقة 5 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).حساس البصمة: على جانب الهاتف.البطارية: بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.الألوان: الأسود والأبيض والأزرق والبنفسجي.تاريخ الإطلاق: 12 فبراير القادم.الٍسعر: يبدأ من 279 يورو (5,300 جنيها مصريا تقريبا).