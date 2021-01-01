يشهد ميدان الهواتف القابلة للطي تنافسا محموما بين الشركات التي تسعى جاهدة للتميّز في هذا المجال الذي يتوقع أن يقتنص حصة سوقية هامة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتسعى "شاومي" الصينية إلى حجز موطئ قدم لها في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث أظهرت صور مسربة، عمل الشركة على هاتف من هذه الفئة، شبيه بهاتف "سامسونغ" من الطراز "فولد".
وحسبما ذكر موقع "جي إس إم أرينا"، المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف "شاومي" سيعتمد واجهة "إم آي يو أي 12"، التي تضم العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، بما فيها تعزيز الخصوصية وسهولة نقل البيانات.
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التعليقات على "شاومي" الصينية تحضر مفاجأة.. والتركيز على "المفصل"
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