

احذر وجوده على هاتفك.. تطبيق للصلاة عند ملايين المسلمين يبيع بيانات مستخدميه احذر وجوده على هاتفك.. تطبيق للصلاة عند ملايين المسلمين يبيع بيانات مستخدميه

قال تقرير إعلامي إن تطبيقًا شهيرًا آخر للهواتف الذكية للصلاة الإسلامية يتتبع مواقع مستخدميه ويبيع البيانات إلى شركة مرتبطة بـ الحكومة الأمريكية .



كان تطبيق " الصلاة أولًا " ، الذي يذكر المسلمين بمواعيد الصلاة ، يسجل ويبيع بيانات الموقع لمستخدميه، وفقًا لما ذكرته "Motherboard"، وهي مجلة على الإنترنت مملوكة لمجموعة نائب ميديا ​​الأمريكية الكندية.



الشركة التي تجمع بيانات الموقع هي شركة فرنسية تدعى "Predicio "، والتي تم ربطها بسلسلة إمداد من البيانات التي تضم متعاقدًا حكوميًا أمريكيًا عمل مع عدد من الوكالات الأمريكية، إذ يشتري الجيش الأمريكي بيانات الموقع من تطبيقات إسلامية شهيرة.

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خطورة تطبيق "الصلاة أولاً"يمكن لتطبيق "الصلاة أولاً" ، التي تم تنزيله من قبل أكثر من 10 ملايين مرة على "أندرويد"، تتبع موقع مستخدميها المسلمين الذي يشمل أماكن العبادة.وتقول شركة "Mimecast" لأمن البريد الإلكتروني إن المتسللين اختطفوا منتجاتها للتجسس على العملاءوقد تم اختبار التطبيق بواسطة" VICE" وتبين أيضا أنه ينتهك سياسات متجر "جوجل بلاي" لأنه لا يحتوي على سياسة خصوصية داخل التطبيق، ويخبر المستخدمين بأن هذا التطبيق يعرف موقعك لحساب أوقات الصلاة واتجاه القبلة وإظهار المساجد القريبة .ورد "هشام بوشابة"، المطور المغربي للتطبيق، على المزاعم مدعيا أنه لا يعرف أن البيانات تم "إساءة استخدامها" من قبل الشركة الفرنسية. مضيفا أنه تم تنفيذ حزمة برامج لـ Predicio في مارس الماضي ولكن تم إنهاء العقد بين الطرفين منذ ذلك الحين بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. كما ادعى أنه أثر فقط على المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق في المملكة المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا.تطبيق "مسلم برو" وتسريب البياناتيذكر أنه في نوفمبر الماضي، أفيد أن تطبيق Muslim Pro ، وهو تطبيق هاتف ذكي آخر تم تنزيله أكثر من 98 مليون مرة ، جمع بيانات موقع المستخدم ، وباعه للجيش الأمريكي.التطبيق الأكثر شعبية بين المشاركين في هذا النوع من تجارة البيانات هو تطبيق صلاة المسلمين والقرآن الذي تم تنزيله ما يقرب من 100 مليار مرة.