كشفت شركة كوالكوم الأمريكية Qualcomm عن الجيل الجديد (الجيل الثاني) من المستشعر الصوتي ثلاثي الأبعاد 3D Sonic Sensor، وهو حساس البصمة المدمج أسفل شاشات الهواتف الذكية.
ويقدم الجيل الثاني من مستشعرات البصمة من كوالكوم مزايا متطورة مقارنة بالجيل السابق، حيث يغطي مساحة أكبر بنسبة 77%، كما انه أسرع في الاستجابة بنحو 50%.
ويأتي الجيل الجديد بمساحة 8×8 مم، مقارنة بمساحة 4×9 مم في الجيل السابق، وهو قادر على قراءة البيانات البيومترية أكثر من الجيل السابق بنحو 1,7 مرة.
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التعليقات على كوالكوم تطلق الجيل الجديد من حساس البصمة المدمج أسفل الشاشة.. تعرف على مميزاته
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