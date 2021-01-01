

اسأل مجرب| هاتف ZTE Axon 20 5G.. أول هاتف بكاميرا سيلفي تحت الشاشة! اسأل مجرب| هاتف ZTE Axon 20 5G.. أول هاتف بكاميرا سيلفي تحت الشاشة!

ينتمي هاتف ZTE الذكي ZTE Axon 20 5G، والداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، إلى فئة الهواتف المتوسطة العليا، وهو أول هاتف بكاميرا أمامية (سيلفي) تحت الشاشة.



ويتميز هاتف ZTE Axon 20 5G بتصميمه المميز، حيث صنع من إطار من المعدن، مع طبقة حماية زجاجية من الأمام والخلف، مع وزن مناسب (198 جرام)، وشاشة عملاقة 6,92 بوصة، بدقة 1080×2460 بيكسل، بمليار لون، ومعدل تحديث 90 هرتز.



والشاشة في هاتف ZTE Axon 20 5G من نوع أوليد OLED، بدقة FHD+، ولا يوجد نتوء أو نوتش بالشاشة، حيث توجد الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، ويوجد بالهاتف اختيار تعزيز الألوان، في حال ما أراد المستخدم ألوان أكثر تشبعا، وإن كان سطوع الشاشة متوسط وليس بجودة شاشات الأموليد AMOLED.

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ويعتبر أداء هاتف ZTE Axon 20 5G هو الأفضل في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 765 (7 نانومتر)، وحساس البصمة في الهاتف مدمج أسفل الشاشة، ويتميز بالأداء الجيد، كما يوجد بالهاتف ميزة الفتح باستخدام الوجه Face Unlock، وهي سريعة وجيدة رغم ضعف كاميرا السيلفي.ويؤخذ على هاتف ZTE Axon 20 5G بساطة نظام تشغيله، الأقرب إلى الأندرويد الخام، كما أن صوت الهاتف غير مجسم بشكل ملحوظ، ويصدر عن سماعة واحدة جهة اليمين من الهاتف من أسفل، كما لا يحتوي الهاتف على منفذ تقليدي للسماعات 3,5 مم، وإن تأتي معه وصلة تحويل من Type-C إلى 3,5 مم لاستخدام السماعات التقليدية، لكن الهاتف لا يأتي بسماعات!يتميز هاتف ZTE Axon 20 5G باتصاله القوي بشبكات الواي فاي WiFi، وكذلك ميزة Always On Display وخاصية الاتصال قريب المدي NFC.يعاب على الهاتف صغر سعة بطاريته نسبيا، 4,220 مللي أمبير ساعة، لكن الشاحن المرفق بالهاتف بقدرة جيدة 30 واط، ويشحن البطارية في 45 دقيقة تقريبا.والكاميرا الخلفية في هاتف ZTE Axon 20 5G رباعية العدسات، بدقة 64 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، لكن أداء الكاميرا متواضع للغاية، ويماثل بقية هواتف الفئة المتوسطة، وإن كان التصوير بالكاميرا سريع لا يوجد به تباطؤ، والتصوير بالكاميرا السيلفي يحتاج إلى إضاءة قوية إذا ما أردت الحصول على صورة جيدة.وتصوير الفيديو باستخدام هاتف ZTE Axon 20 5G متوسط، على الرغم من تصويره لمقاطع الفيديو بدقة 4K@30fps، مع وجود ثبات إلكتروني ومايكروفون إضافي لعزل الضوضاء.ويوجد إصدارين من هاتف ZTE Axon 20 5G، الأول 8/128 جيجابايت وسعره 450 دولارا (حوالي 7,000 جنيه مصري)، والآخر 8/256 جيجابايت وسعره 500 دولار (حوالي 7,800 جنيه مصري).