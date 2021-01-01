

سامسونج ترفع الستار عن سلسلة جالكسي S21 مع معالجات بتقنية 5 نانومتر سامسونج ترفع الستار عن سلسلة جالكسي S21 مع معالجات بتقنية 5 نانومتر

أعلنت شركة سامسونج قبل قليل عن سلسلة هواتف جالكسي S21 التي تأتي مع ثلاثة هواتف؛ تشمل النسخة العادية والنسخة بلس الأكبر، ونسخة ألترا الأقوى. وتوفر السلسلة الجديدة معالجات بتقنية 5 نانومتر وشاشات تقول عنها الشركة بأنها الأفضل والأكثر وضوحًا في سوق الهواتف الذكية. كما تعمل جميعها مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم One UI 3.1.



سامسونج جالكسي S21 Ultra

يأتي هاتف سامسونج الأقوى مع شاشة بقياس 6.8 بوصة منحنية الأطراف من نوع Dynamic AMOLED 2X وبدقة QHD+، وهي تتميز بكثافة بكسلات في البوصة تصل 515، كما تتسم بسطوع 1,600 وحدة، ومعدل تحديث 120 هرتز مع دعم HDR10+، وبوجود مستشعر بصمة أسفلها وزجاج حماية غوريلا 7.



كما يجلب الهاتف معالج بتقنية 5 نانومتر يتمثل في Exynos 2100 بمنطقتنا، ويصاحبه ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل حتى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

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ويتمتع الهاتف بوجود نظام كاميرا خماسي بالخلف مع 4 عدسات؛ رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، واسعة بدقة 12 ميجابكسل، تقريب بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة تقريب أخرى بنفس الدقة، بجانب مستشعر ليزر بتقنية البكسل المزدوج. وتتميز الكاميرا بالقدرة على التقريب البصري حتى 10 مرات والتقريب الرقمي حتى 100 مرة، وتتميز الكاميرا بالقدرة على التصوير حتى دقة 8K بمعدل 240 إطارًا في الثانية. فيما تتواجد على الجهة الأخرى كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5,000 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والعكسي 4.5 واط.أما عن المزايا الأخرى، فهو يدعم الجيل الخامس بطبيعة الحال، شريحتي اتصال جيل خامس، الشريحة الإلكترونية المدمجة، قلم سامسونج ولأول مرة مع سلسلة S، تقنية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 5.1، تقنية GPS مزدوج، وتقنية NFC.كذلك يوفر الهاتف سماعتين ستيريو، وضع DEX اللاسلكي، دعم تقنية UWB، ومقاومة الماء بمعيار IP68.سيبدأ سعر الهاتف من 1,200 دولار أمريكي، وفي السعودية من 5,199 ريال.سامسونج جالكسي S20 Plusيتميز جالكسي S20 Plus بشاشة 6.7 بوصة مسطحة على عكس النسخة السابقة، وهي من نوع Dynamic AMOLED 2X لكنها بدقة FHD+ مع كثافة بكسلات 394، وسطوع 1,300 وحدة. كما أنها تدعم تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وتضيف بصمة أسفل الشاشة، وزجاج حماية غوريلا 7 فوقها.يضيف الهاتف نظام كاميرا ثلاثي بقدرات تصوير فيديو تصل دقة 8K بمعدل 240 إطارًا في الثانية؛ بعدسة رئيسية 12 ميجابكسل، وواسعة 12 ميجابكسل، وتقريب 64 ميجابكسل، وتدعم البكسل المزدوج، كما تتمتع بقدرة تقريب هجين حتى 3 مرات ورقمي حتى 30 مرة. بينما يتواجد في الأمام كاميرا بدقة 10 ميجابكسل.ومثلما الحال مع الشقيق الأكبر، يتميز الهاتف بوجود معالج بتقنية 5 نانومتر Exynos 2100 في منطقتنا، ويصاحبه ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل حتى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.يأتي الهاتف ببطارية بقدرة 4,500 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والعكسي 4.5 واط.ويتسم الهاتف أيضًا بدعم الجيل الخامس، شريحتي اتصال جيل خامس، الشريحة الإلكترونية المدمجة، تقنية التعرف على الوجه، تقنية بلوتوث 5.1، تقنية GPS مزدوج، وتقنية NFC، بالإضافة إلى سماعتين ستيريو، وضع DEX اللاسلكي، دعم تقنية UWB، ومقاومة الماء بمعيار IP68.يبدأ سعر الهاتف من 1,000 دولار أمريكي، وفي السعودية من 3,999 ريال.جالكسي S21يُعد S21 هو الأصغر والأقل إمكانيات بين ثلاثية سامسونج التي أطقتها اليوم، حيث يتميز بشاشة 6.2 بوصة مسطحة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+ وسطوغ 1,300 وحدة مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10+ – أي أنها مطابقة لنسخة بلس لكنها تأتي بكثافة بكسلات أعلى تصل 421 بسبب صغر حجمها. وهي بطبيعة الحال محمية بطبقة زجاج غوريلا 7، ويتواجد أسفلها مستشعر بصمة.وكالمعتاد، لا يوجد تغيير على مستوى المعالج ونوعية الذاكرة وسعة التخزين، حيث يتميز الهاتف بوجود معالج بتقنية 5 نانومتر Exynos 2100، ويصاحبه ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل حتى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.أما بخصوص الكاميرا، فيحوي الهاتف كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، 12 ميجابكسل للواسعة، و64 ميجابكسل للتقريب مثلما الحال مع النسخة السابقة، لكنها يوفر تقريب رقمي حتى 30 مرة فقط، وتتميز كاميرا الهاتف بدعم تصوير فيديو حتى 8K بمعدل 240 إطارًا في الثانية. على الجانب المعاكس تتواجد كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.تتميز بطارية الهاتف بقدرة 4,000 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والعكسي 4.5 واط.المزايا الأخرى مشابهة لسابقه، حيث يدعم الجيل الخامس، شريحتي اتصال جيل خامس، الشريحة الإلكترونية المدمجة، تقنية التعرف على الوجه، تقنية بلوتوث 5.1، تقنية GPS مزدوج، وتقنية NFC، بالإضافة إلى سماعتين ستيريو، وضع DEX اللاسلكي، دعم تقنية UWB، ومقاومة الماء بمعيار IP68.يبدأ سعر الهاتف من 800 دولار أمريكي، وفي المملكة العربية السعودية من 3,349 ريال.