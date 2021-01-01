

آيفون 13 القادم سيحمل قارئ بصمة إصبع مدمج في الشاشة “تقرير” آيفون 13 القادم سيحمل قارئ بصمة إصبع مدمج في الشاشة “تقرير”

وفقًا لتقرير Bloomberg ستفوم شركة آبل بتضمين قارئ بصمة إصبع في آيفونها القادم “آيفون 13″ لتكمل بذلك جملة التحسينات المرفقة في نسختها الأخيرة مع ميزة أخرى جديدة هذه المرة.



وبالنظر لشركة آبل نرى أنها أول مصنع للهواتف الذكية يتبنى قارئ بصمة الإصبع في بداية كانت منذ 7 سنوات في نسخة آيفون 5S التي أطلقتها الشركة عام 2013؛ كما أنها كانت أول من يتخلى عن التقنية أيضًا مع آيفون X عام 2017؛ وأصبحت تعتمد فقط على تقنية التعرف على ملامح الوجه Face ID.



إلا أن الشركة وخلال السنوات الماضية لم تتبنى قارئ البصمة المدمج في الشاشة كبديل لقارئ بصمة زر الهوم في تسخ الآيفون الأقدم ؛ مع اعتمادها فقط على Face ID الآمنة جدًا لكن جائحة كورونا وارتداء الكمامة سببا في عدم عمل الميزة بشكل طبيعي حتى إيفاد تحديثات.

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من هنا يمكن فهم منطقية عودة الشركة لقارئ البصمة بحلة جديدة إن صح التعبير؛ حيث لن يكون يأتي بديلًا لتقنية Face ID إنما أداة مساعدة آمنة وسريعة أخرى لفتح الآيفون على غرار الرمز السري أيضًا.وجاء في تقرير أخر من الموقع اختبار شركة آبل شاشات قابلة للطي مع كونها لا تملك خطة واضحة لإنتاج هذه الفئة ” آيفون قابل للطي” حاليًا؛ وأنها مازالت بعيدة عن الدخول في هذا السوق لعدة سنوات على أقل تقدير؛ بالرغم من تقدم سامسونج بشكل كبير في فئة الهواتف القابلة للطي تلتها هواوي وموتورولا.