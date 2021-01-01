

لو بيسخن كتير.. 5 نصائح لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف لو بيسخن كتير.. 5 نصائح لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف

تعد مشكلة ارتفاع درجة حرارة أحد أهم المشكلات الشائعة التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية لاسيما في فصل الصيف، ولكن هذه المشكلة تستمر في الظهور في معظم الأوقات لأن الهاتف نفسه يولد حرارة عند استخدامه، وفي هذه الحالة يبحث الجميع عن حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف، حيث توجد أسباب كثيرة تؤدي إلى هذه المشكلة من بينها استخدام الهاتف أثناء الشحن، وللذلك نرصد لك في السطور التالية كيفية حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف.



نصائح سريعة لـ حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف:



1. تجنب ترك هاتفك في درجة حرارة عالية: تؤثر درجة الحرارة المرتفعة تاثيرًا سلبيًا على تجربة استخدام الهاتف المحمول لاسيما إذا قمت بوضع هاتفك في أماكن شديدة الحرارة، أو تركه داخل السيارة في فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

قد يعجبك أيضا... loading...

2. لا تضع الهاتف في جيب سروالك: ترتفع حرارة جسم الانسان في ظروف معينة مثل زيادة درجة الحرارة أو في الأعمال الشاقة التي تنتج عنها مجهودا زائد أو التواجد في أماكن شديدة الحرارة، حيث مع تعرض الهاتف الذكي لحرارة جسمك عند وضعه في جيبك تغلق فتحات التهوية الخاصة به، يعيق عملية تبريده، وسترتفع حرارته بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حراراته ومع تكرار نفس الخطوة تؤدى إلى تسرب في البطارية مما يعرضك لخطر جسيم.3. لا تقم باستخدام الـ Cover:معظم أغطية الهواتف الذكية أو ما يسمى بالجراب أو الكافر مصنوعة من البلاسيتك أو الجلد الصناعي لحماية من الكسر جهازك عند السقوط، ولكن هذه الأغطية نفسها تسبب مشكلة كبيرة وهي ارتفاع درجة الحرارة حيث تقوم بكتم درجة حرارة الهاتف الطبيعية بالداخل دون إخراجها ومع الوقت ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير مما يؤدي إلى حدوث مشاكل مع مرور الوقت.4. اغلق التطبيقات غير المستخدمة:تعمل تطبيقات هاتفك باستمرار في الخلفية مما يستهلك طاقة كبيرة من البطارية حتي عندما لا تستخدمها، فعندما يكون لديك عدة تطبيقات مفتوحة في نفس الوقت إغلاق التطبيقات التي لا تحتاج إليها في الوقت الحالي، وخاصة ذات الرسومات الثقيلة مثل الألعاب لاسيما عند شحن الجهاز.5. تقليل سطوع الشاشة:تستهلك شاشات الهواتف الذكية الحديثة قدرا كبيرا من طاقة بطارية جهاز مما يجعله أكثر سخونة، لذا يفضل عدم تشغيل الشاشة على أقصى نسبة سطوع بل ضبط السطوع على نسبة متوسطة.