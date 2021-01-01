طرحت شركة أبل هاتفها iPhone XS Max العام الماضى، حيث تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12، بحسب موقع phonearena الهندى كما يلى:
الشاشة:
iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.
iPhone XS Max: شاشة 6.5 بوصة.
نوع الشاشة:
iPhone 12: شاشة OLED
iPhone XS Max: شاشة OLED
دقة الشاشة:
iPhone 12: بدقة 2532× 1170بيكسل.
iPhone XS Max: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XS Max
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق