إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XS Max

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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XS Max

طرحت شركة أبل هاتفها iPhone XS Max العام الماضى، حيث تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12، بحسب موقع phonearena الهندى كما يلى:

الشاشة:
iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.
iPhone XS Max: شاشة 6.5 بوصة.



نوع الشاشة:
iPhone 12: شاشة OLED
iPhone XS Max: شاشة OLED


دقة الشاشة:
iPhone 12: بدقة 2532× 1170بيكسل.
iPhone XS Max: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج:
iPhone 12: معالج A14 Bionic
iPhone XS Max: معالج A13 Bionic



الذاكرة الداخلية:
iPhone 12: 64GB
iPhone XS Max: 256GB


نظام التشغيل:
iPhone 12: iOS (14.x)
iPhone XS Max: iOS (14.x)


البطارية:
iPhone 12: 2815 mAh
iPhone XS Max: 3179 mAh


الكاميرا الخلفية:
iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل.
iPhone XS Max: مزدوجة 12 ميجابكسل.


الكاميرا الأمامية:
iPhone 12: بدقة 12 ميجابكسل.
iPhone XS Max: بدقة 12 ميجابكسل.



المصدر: اليوم السابع

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