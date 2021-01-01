

رسميًا.. HTC تعلن عن هاتف Desire 21 Pro 5G.. السعر والمواصفات رسميًا.. HTC تعلن عن هاتف Desire 21 Pro 5G.. السعر والمواصفات

أعلنت شركة HTC التايوانية، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن الفئة المتوسطة تحت اسم Desire 21 Pro 5G، وتوفر صفحة الدعم على موقع الشركة التايوانية عبر الإنترنت جميع المواصفات حول الهاتف الجديد إلى جانب الأسعار والتوافر.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب هاتف HTC Desire 21 Pro 5G، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G بفضل مكوناته الداخلية، مقابل سعر ميسور التكلفة.



وتم تصميم هاتف Desire 21 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.7 بوصة، وبدقة عرض 1080×2400 بكسل، تدعم معدل التحديث 90 هرتزا في الثانية، ومحتوى HDR10، وهو أول جهاز من شركة HTC يأتي بشاشة مع معدل تحديث عال.

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ويعمل هاتف Desire 21 Pro، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 690، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مساحة التخزين قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.وجاء هاتف Desire 21 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وعدسة واسعة جدا بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى مستشعرات لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.ويحتوي هاتف Desire 21 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4.0 بقدرة 18 وات، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.وتشتمل الميزات الأخرى بهاتف Desire 21 Pro، على قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز ضمن زر التشغيل، ويتوفر الهاتف في اللون الأزرق والبنفسجي للحجز المسبق في تايوان مقابل سعر 430 دولاراً أمريكياً، على أن يتم شحنه للمستخدمين في 21 يناير 2021.