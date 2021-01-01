

مواصفات وأسعار الهاتفين TCL 20 5G وTCL 20 SE مواصفات وأسعار الهاتفين TCL 20 5G وTCL 20 SE

في خطوة غير متوقعة قامت شركة TCL بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف TCL 20 Series التي تتضمن حوالي 5 هواتف ذكية أول هاتفين تم الإعلان عنهما TCL 20 5G وTCL 20 SE وسيتوفران في المتاجر هذا الشهر، وسيتم الإعلان عن باقي هواتف هذه السلسلة وهي TCL 20 Pro 5G وTCL 20L وTCL 20S في وقت لاحق من هذا العام. وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم مواصفات وأسعار الهاتفين TCL 20 5G وTCL 20 SE.



مواصفات الهاتف TCL 20 5G

يأتي هذا الهاتف الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع شاشة LCD بشكل الثقب وبحجم 6.67 بوصة وبدقة Full HD+، وسيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 690 ويعمل بشكل مسبق مع نظام Android 11 مع 6 جيجا رام من ذاكرة الوصول العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية وعلاوة على ذلك فإن TCL 20 5G يضم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط مع دعمه لمعيار Qualcomm QC 4+ بالإضافة إلى 5G بسرعات تنزيل تصل إلى 2.7 جيجا بت في الثانية.



الهاتف TCL 20 5G

وبالنسبة للكاميرات فيأتي TCL 20 5G مع 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة السرعة مع 118 درجة FoV وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور ويدعم خاصية NFC.

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سعر الهاتف TCL 20 5Gالهاتف TCL 20 5G متوفر حاليا للشراء في إيطاليا باللونين الأسود والأزرق بسعر 299 يورو، وننتظر وصوله إلى مزيد من الدول خلال هذا الشهر.مواصفات الهاتف TCL 20 SEأما بالنسبة للهاتف الآخر الذي تم الإعلان عنه اليوم TCL 20 SE فيضم شاشة بشكل النوتش من نوع LCD حجمها 6.82 بوصة بدقة HD+ تضم كاميرا أمامية في الأعلى بدقة 8 ميجا بكسل والهاتف يحتوي كذلك على 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 16 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميراتين بدقة 2 ميجا بكسل.الهاتف TCL 20 SEهذا الهاتف يحتوي على معالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 460 وسيعمل بنظام Android 11 ويضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وسيأتي مع بطارية كبيرة جدا بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط وتشمل المميزات الأخرى راديو FM وBluetooth 5.0 ومنفذ USB‑C ودعم لخاصية NFC.سعر TCL 20 SEسعر الهاتف TCL 20 SE يبلغ حوالي 149 يورو، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات الرسمية في وقت لاحق من هذا الشهر.