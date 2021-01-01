في خطوة غير متوقعة قامت شركة TCL بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف TCL 20 Series التي تتضمن حوالي 5 هواتف ذكية أول هاتفين تم الإعلان عنهما TCL 20 5G وTCL 20 SE وسيتوفران في المتاجر هذا الشهر، وسيتم الإعلان عن باقي هواتف هذه السلسلة وهي TCL 20 Pro 5G وTCL 20L وTCL 20S في وقت لاحق من هذا العام. وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم مواصفات وأسعار الهاتفين TCL 20 5G وTCL 20 SE.
مواصفات الهاتف TCL 20 5G
يأتي هذا الهاتف الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع شاشة LCD بشكل الثقب وبحجم 6.67 بوصة وبدقة Full HD+، وسيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 690 ويعمل بشكل مسبق مع نظام Android 11 مع 6 جيجا رام من ذاكرة الوصول العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية وعلاوة على ذلك فإن TCL 20 5G يضم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط مع دعمه لمعيار Qualcomm QC 4+ بالإضافة إلى 5G بسرعات تنزيل تصل إلى 2.7 جيجا بت في الثانية.
الهاتف TCL 20 5G
وبالنسبة للكاميرات فيأتي TCL 20 5G مع 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة السرعة مع 118 درجة FoV وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور ويدعم خاصية NFC.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وأسعار الهاتفين TCL 20 5G وTCL 20 SE
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق