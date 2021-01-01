نشرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بنموذج تجريبي لهاتف OnePlus 9 المتوقع أن يطرح بشكل رسمي أوائل العام القادم.
وتبعا للتسريبات "فإن الصور التي انتشرت على الإنترنت مؤخرا هي لنموذج تجريبي لهاتف OnePlus 9 تم عرضه على منصة eBay وبيع بمبلغ 6000 دولار".
وتشير الشائعات إلى أن الهاتف المرتقب جهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، وبمعالج Snapdragon 888 الحديث الذي يعمل مع شبكات 5G، وبذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت.
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التعليقات على تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر
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