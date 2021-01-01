

إل جي تعلن عن مواصفات هاتف LG V70 ThinQ الخارق إل جي تعلن عن مواصفات هاتف LG V70 ThinQ الخارق

قد يكون LG V60 واحدًا من أكثر الهواتف الرئيسية التي تم التقليل من قيمتها لعام 2020، واعتقدنا في الواقع أنه أفضل هاتف للشركة منذ سنوات، وقد تمكنت LG من التغلب على اتجاه الهواتف التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار والتي تمت رؤيتها من أمثال Samsung و Huawei و Oppo وحتى Xiaomi.



بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكي بدون حافظة الشاشة المزدوجة ستحصل على واحد من أقوى معالجات Android في السوق، وبطارية كبيرة وشحن لاسلكي ومقاومة للماء، على الرغم من ذلك لا يزال هناك مجال للتحسين، لذا فإليك ما نود رؤيته من LG V70 أو أيًا كان اسم سلسلة V التالية من LG.



خطوة أكبر في جودة الكاميرا

قد يعجبك أيضا... loading...

يبدو الأمر وكأنه لازمة مستمرة في هذه المرحلة، ولكن المشكلة الرئيسية لشركة LG في هذه المرحلة هي كاميراتها، هذا لا يعني أن LG V60 يلتقط صورًا سيئة، بعيدًا عن ذلك فإن شركات مثل Google و Huawei و Samsung و Xiaomi وغيرها صعدت جميعها من ألعابها في السنوات الأخيرة، خاصةً بالنسبة للتصوير الفوتوجرافي.تميل هواتف LG إلى التخلف عن المنافسين عندما يتعلق الأمر بالاتساق العام، لاحظ إريك زيمان الخاص بنا أن كاميرا V60 تعاني من تعريضات غير متناسقة ومشكلات في HDR، وقد وجدت في بعض الصور كذلك أنه بينما يلتقط الهاتف صورًا فوق المتوسط ​​بشكل عام، فإن الصور ذات الإضاءة المنخفضة ليست مثيرة للإعجاب إلى حد كبير.تأخرت LG أيضًا منذ فترة طويلة في ترقية الكاميرا الواسعة للغاية، نود إما أن نرى المزيد من وحدات الميجابكسل كما رأينا مع Oppo Find X2 Pro و OnePlus 8 Pro، أو جودة الإضاءة المنخفضة المحسّنة كثيرًا كما نرى في أحدث إصدارات Huawei، أو مجرد إضافة ضبط تلقائي للصورة لتجربة أكثر تنوعًا.تسريبات هاتف LG V70 ThinQ-الشاشة: من المنتظر أن يأتي هاتف LG V70 ThinQ مع شاشة من نوع أموليد وهذه الشاشة سوف تدعم التردد العالي 120 هيرتز.-من المتوقع أن يتم دعم الهاتف بأفضل عتاد داخلي موجود في السوق الحاليًا وهو معالج Snapdragon 888 الذي رأيناه في هاتف Xiaomi Mi 11 لأول مرة بالإضافة إلى معالج رسومي Adreno 660 والذي يجعل الهاتف قادر على تشغيل جميع الألعاب مهما كان مستوى الرسوميات عالي.-الكاميرا: سوف يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية العدسة الأولى بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 52 ميجابكسل، والثالثة بدقة 64 ميجابكسل، والرابعة بدقة 48 ميجاكبسل، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فسوف تكون كاميرا أحادية بدقة 40 ميجابكسل.-البطارية: من المنتظر أن يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 4300 مللى أمبير، كما أنه سوف يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بدقة 25 وات.-الذاكرة العشوائية: سوف يتم دعم الهاتف مع إصدارين للذاكرة العشوائية بسعة 12 و 16 جيجابايت (رام).-الذاكرة الداخلية: سوف يتم دعم الهاتف بذاكرة داخلية بحجم 256 و 512 جيجابايت.-لا توجد معلومات حتى الآن حول سعر هاتف LG V70 ThinQ القادم.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل