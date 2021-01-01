

الكشف عن نتائج اختبارات AnTuTu لشهر ديسمبر 2020 الكشف عن نتائج اختبارات AnTuTu لشهر ديسمبر 2020

كما تعودنا كل شهر، قام موقع AnTuTu بالكشف عن قائمته لأفضل الهواتف الذكية على مستوى الأداء لشهر ديسمبر لعام 2020، وتكشف القائمة الجديدة عن أفضل الهواتف الذكية في الفئتين الرائدة والمتوسطة وذلك بناء على البيانات التي تم جمعها والاختبارات التي تم إجرائها في الفترة ما بين 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر، وهو ما سمح بظهور أول الهواتف في العالم اعتمادًا على المعالج الجديد كوالكوم سنابدراجون 888، وفي هذا التقرير سنتعرف على نتائج هذه الاختبارات وعلى أفضل الهواتف على مستوى الأداء لشهر ديسمبر الماضي.



أفضل الهواتف الرائدة على مستوى الأداء طبقًا لاختبارات AnTuTu

الكشف عن نتائج اختبارات AnTuTu لشهر ديسمبر 2020

كونه أول الهواتف والهاتف الوحيد في العالم حاليًا اعتمادًا على المعالج المركزي كوالكوم سنابدراجون 888، تمكن هاتف Xiaomi Mi 11 من اعتلاء قمة قائمة أفضل الهواتف على مستوى الأداء من بين مختلف الهواتف الرائدة الأخرى، وقد حصل الهاتف على نتيجة قدرها 708425 نقطة للإصدار بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، أما المركزين الثاني والثالث فكانا من نصيب هاتفي Huawei Mate 40 Pro Plus وHuawei Mate 40 Pro المعتمدين على المعالج الرائد HiSilicon Kirin 9000 وحصل الهاتفين على نتيجة 702819 نقطة للهاتف الأول بإصدار 12/256 جيجابايت و686408 نقطة للهاتف الثاني بإصدار 8/256 جيجابايت.

الكشف عن نتائج اختبارات AnTuTu لشهر ديسمبر 2020



تعود Xiaomi مرة أخرى إلى الظهور في المركزين الرابع والخامس، ففي المركز الرابع يظهر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865 بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت رام وبذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت وحصل على نتيجة 667006 نقطة، أما في المركز الخامس فجاء هاتف Redmi K30S بمعالج سنابدراجون 865 بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت رام وبذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت وحصل الهاتف على نتيجة قدرها 666490 نقطة.

ظهرت شركة Vivo ظهورًا قويًا في المراكز السادس والسابع والثامن والعاشر، بهواتف Vivo iQOO 5 وVivo iQOO 5 Pro وVivo X50 Pro Plus وVivo iQOO Neo3، وجميع هذه الهواتف تعتمد على المعالج المركزي كوالكوم سنابدراجون 865 بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، عدا الهاتف الأخير في المركز العاشر بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، أما المركز التاسع فكان من نصيب هاتف Huawei Mate 40 المعتمد على المعالج المركزي Kirin 9000E بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت رام وبذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت.

ونلاحظ من القائمة السيطرة الكاملة لثلاث شركات فقط على أفضل عشرة هواتف رائدة على مستوى الأداء لشهر ديسمبر 2020، حيث ظهرت فقط شركات Xiaomi وHuawei وVivo، بينما غابت كافة الهواتف الرائدة المعتمدة على معالج Exynos أي هواتف Samsung، كما غابت أيضًا مختلف هواتف شركات أخرى شهيرة مثل Oppo وOnePlus وRealme.

أفضل الهواتف المتوسطة على مستوى الأداء طبقًا لاختبارات AnTuTu

الكشف عن نتائج اختبارات AnTuTu لشهر ديسمبر 2020

قد تبدو قائمة الهواتف متوسطة الفئة الأفضل على مستوى الأداء طبقًا لاختبارات AnTuTu لشهر ديسمبر 2020 مختلفة ومتنوعة من اللحظة الأولى، ولكن بالتدقيق نكتشف أن سيطرة شركتي Xiaomi وHuawei لا يزال واضحًا، حيث سيطرت الشركتين على المراكز من الأول إلى الثامن بينما تمكنت Oppo من احتلال المركز التاسع وظهرت Realme بهاتفها المخصص للصين في المركز العاشر.

وجاء ترتيب الهواتف في هذه القائمة كما يلي، المركز الأول هاتف Redmi 10X 5G، المركز الثاني Huawei Nova 7 Pro، المركز الثالث Huawei Nova 7، المركز الرابع Redmi 10X Pro 5G، المركز الخامس Honor 30، المركز السادس Honor 10X 5G، المركز السابع Huawei Nova 7 SE، المركز الثامن Redmi Note 9 Pro 5G، والمركز التاسع من نصيب Oppo Reno5 5G وأخيرًا المركز العاشر من نصيب هاتف Realme Q2 Pro 5G.







