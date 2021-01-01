سربت بعض الصفحات ومواقع الإنترنت معلومات عن هاتف متطور ستطرحه شركة موتورولا قريبا ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وآبل.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المنتظر XT2125-4 الذي سيطرح تحت اسم Nio سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بطبقة من الزجاج المتين المضاد للصدمات والخدوش.
ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة بمقاس 6.7 بوصة، ترددها يعادل 105 هيرتزات، قادرة على عرض فيديوهات كما سيكون بإمكان مستخدم الجهاز تخفيض تردد الشاشة يدويا إلى 90 هيرتزا للتقليل من معدل استهلاك طاقة البطارية.
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التعليقات على موتورولا تتحضر لإطلاق أقوى هواتفها
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