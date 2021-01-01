

مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi Redmi Note 9T 5G مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi Redmi Note 9T 5G

أعلنت اليوم شركة شاومي عن الهاتف Redmi Note 9T 5G الذي يعتبر نسخة طبق الأصل من الهاتف Redmi

Note 9 5G الذي تم الإعلان عنه في نهاية شهر نوفمبر 2020 في الصين فقط مع بعض الاختلافات الصغيرة التي سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Redmi Note 9T 5G.

مواصفات Redmi Note 9T 5G

هذا الهاتف يحتوي على شاشة IPS LCD حجمها 6.53 بوصة بدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 60 هرتز تأتي بثقب في أعلى الزاوية اليسار لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل ويحتوي Redmi Note 9T 5G كذلك على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 Quad-Bayer بالإضافة إلى كاميراتين بدقة 2 ميجا بكسل إحداهما لاستشعار معلومات العمق والأخرى للقطات الماكرو.





معالج الهاتف Redmi Note 9T 5G يأتي من فئة MediaTek Dimensity 800U المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12 ويتوفر منه إصداران على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، الإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.



يأتي هذا الهاتف الجديد مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط ويحتوي على مجموعة من المميزات الأخرى أبرزها مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الباور وخاصية مقاومة رش السوائل ويوفر مكبرات صوت مزدوجة بالإضافة إلى منفذ السماعات 3.5 ملم.

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سعر الهاتف Xiaomi Redmi Note 9T 5G يبلغ حوالي 279 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر 328 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.