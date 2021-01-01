

مواصفات وأسعار هاتف iQOO 7 مواصفات وأسعار هاتف iQOO 7

قامت اليوم العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو بالإعلان عن أحدث هواتفها الذكية iQOO 7 بمواصفات مذهلة تشمل أحدث معالج على الساحة Qualcomm Snapdragon 888 مع العديد من تحسينات الألعاب ودعم للشحن السريع بقوة 120 واط ومعدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى شاشة مثقوبة وإعداد كاميرا مستطيل في الخلف بمستشعر رئيسي 48 ميجا بكسل وخلال هذا المقال الجديد سنتحدث عن سعر ومواصفات الهاتف iQOO 7.



المواصفات الرئيسية للهاتف

يأتي الهاتف iQOO 7 مع شاشة بشكل الثقب من نوع AMOLED حجمها 6.62 بوصة بدقة FHD + وبمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى معدل أخذ العينات باللمس إلى 300 هرتز كما أن الشاشة حساسة للضغط مع وجود منطقة يسرى ويمنى في الوضع الأفقي مما يتيح تحكما أكثر دقة في العناوين المدعومة، الشاشة تحتوي على ثقب في المنتصف لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وتحتوي الواجهة الخلفية على 3 كاميرات، الكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل والكاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجا بكسل بالإضافة إلى مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بكسل.





سيتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 888 ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Origin OS الجديدة كما أنه يأتي بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

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وبخصوص البطارية فيأتي iQOO 7 مع بطارية بسعة 4000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط (يتم شحن الهاتف بالكامل خلال 15 دقيقة فقط)، ويمكنك أيضا الحصول على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع صوت Hi-Res تم تطويره بالشراكة مع Monster Audio، مع العلم أن هذا الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأزرق الفاتح والأسود والأبيض.سعر الهاتف iQOO 7 يبلغ حوالي 586 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر 648 دولارا أمريكيا للإصدار القياسي الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.