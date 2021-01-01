

يباع منفردا.. سامسونج تقصر توفير قلم S Pen الذكي على هواتف Galaxy S21 يباع منفردا.. سامسونج تقصر توفير قلم S Pen الذكي على هواتف Galaxy S21

كشفت تسريبات جديدة بشأن قلم S Pen الذكى الذى سيأتى مع هواتف Samsung S21 ،أنه سيتم توفيره مع هاتف Galaxy S21 Ultra فقط ولن يأتى مع باقى هواتف المجموعة مثل هاتف Galaxy S21 أو Galaxy S21 Plus .



وبحسب موقع Tech Radar فإن قلم S Pen سيأتى فقط مع الهاتف الأغلى والأعلى إمكانات فى المجموعة Galaxy S21 Ultra بالإضافة إلى أنه بموضع مميز مع الهاتف حيث سيأتى على جانب الهاتف، بحيث من الممكن استخدامه بسهولة، كما أنه سيتوفر باللونين الأسود والسيلفر.



وسيتميز قلم S Pen سيحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد.

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وسيباع قلم S Pen بشكل منفصل عن الهاتف بأقل من 40 يورو أى حوالي 49 دولارًا أمريكيا أى ما يعادل 770 جنيه مصرى.وستصدر شركة سامسونج هواتفها Galaxy S21 بعد غد الخميس فى 14 يناير المقبل، سيأتى هاتفا Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل.وسيبدأ سعر هاتف Galaxy S21 وهو الأرخص فى المجموعة من 849 يورو أى حوالى 330 . 16 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S21 Plus فسيبدأ سعره من 1050 يورو أى حوالى 195 . 20 ألف جنيه مصرى، و سيأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بثلاث نسخ هى نسخة 128 و256 و512 جيجا بايت وسيبلغ سعره 1400 يورو أى حوالى 927 . 26 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة وهى نسخة 128 جيجا بايت.