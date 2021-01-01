

طرح هاتف Oppo Reno 5 4G رسميًا في الخارج – معالج SD720G برده ! طرح هاتف Oppo Reno 5 4G رسميًا في الخارج – معالج SD720G برده !

قامت شركة اوبو منذ فترة بطرح سلسلة Oppo Reno 5 الجديدة في الخارج، وكانت هذه السلسلة داعمة لشبكات الجيل الخامس وبالطبع وكالعادة لن تأتي هذه للسوق المصري، اما الأن فتم طرح هاتف Reno 5 النسخة الجديدة الداعمة لشبكات الجيل الرابع في الخارج بشكل رسمي. وهو الذي يأتي للأسواق المصرية كالمعتاد من اوبو.



مواصفات Oppo Reno 5 4G :-

أبعاد 159.1×73.3×7.8 مم

وزن 171 جرام

لم يتم التأكد من الخامات ولكن غالبا من البلاستيك

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري في نفس الوقت

شاشة AMOLED بحجم 6.4 بوصة بجودة FHD+ دقتها بالتحديد 1080×2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 410 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار، والشاشة تدعم معدل تحديث 90 هيرتز كما تدعم سطوع يصل الى 750 شمعة



معالج كوالكوم Snapdragon 720G التقليدي ثماني النواة والإثنين الأقوى Kryo 465 Gold بتردد 2.3 جيجا هيرتز مع دقة تصنيع 8 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 618

نظام تشغيل Android 11 الجديد بالواجهة الأحدث من اوبو ColorOS 11.1

مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.1

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 44 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 ، الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide Angle للتصوير بزاوية عريضة، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي للعزل

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الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني مع دعم للـHDR في الفيديوهاتالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف لا يدعم سماعات خارجية Stereoالهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجودة أسفل الشاشةبطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4310 مللي امبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقوة تصل الى 50 وات كما يدعم الشحن العكسي، ويتم شحنه من خلال منفذ USB Type Cالوان الهاتف الأسود والفضي المتدرجReno 5 4G Colorsتم تسعير هاتف Oppo Reno 5 4G في فيتنام بشكل رسمي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 375 دولار او 305 يورو او ما يُعادل 5800 جنية مصري. وستبدأ المبيعات في الخارج يوم 9 يناير القادم.الهاتف جاء بنفس التصميم المُستخدم في سلسلة Oppo Reno 4 السابقة بدون إختلاف وهو تصميم مقبول نسبيًا لكنه ليس الأحدث. اما عن الشاشة فهي ممتازة حيث تأتي AMOLED وبمعدل تحديث مرتفع مع دقة جيدة وسطوع أقصى مُمتاز!أما عن الأداء فالمعالج الموجود هنا أصبح قديم وتقليدي وأداءه ليس الأقوى تمامًا. خاصة مع وجود هواتف شاومي من سلسلة الـ Mi 10T وبالتحديد هاتف Mi 10T Lite في نفس الفئة السعرية. اما عن البطارية فالبطارية ايضًا ليست الأكبر لكنها تدعم الشحن السريع والسرعة مُمتازة في هذه الفئة السعرية (50 واط) فهو في المركز الثاني بعد Realme 7 Pro بشاحن 65 وات.الهاتف يأتي مع أحدث نظام تشغيل وهو اندرويد 11 مع أحدث إصدار من واجهة اوبو. كما يأتي الهاتف مع 8 جيجا رام، ويأتي ايضًا مع منفذ السماعات الـ3.5 مللي لكن للأسف الصوت ليس ستيريو. أما عن المستشعرات فمستشعر الـNFC الذي أصبح ضروري في هذه الفئة السعرية غير متواجد وهي نقطة سلبية.اما عن الكاميرات فالمستشعر المُستخدم في العدسة الأساسية تطور عن رينو 4 السابق لكن ليس التطور الضخم والتجربة الفعلية سنعرف منها مدى تحسن الكاميرات.