قامت شركة شاومي في الخارج بشكل رسمي اليوم بالإعلان عن Mi 10i الجديد. ويُعتبر الهاتف هو نسخة بنفس مواصفات Mi 10T Lite الذي تم طرحه في الأسواق المصرية الفترة السابقة لكن مع تحسين في الكاميرا الخلفية. ومن أسم الهاتف يتضح انه ليس ضمن سلسلة Mi 10T فهو سيُوجه لأسواق مُختلفة.
مواصفات Xiaomi Mi 10i :-
وزن 214.5 جرام
ابعاد الهاتف 165.4×76.8×9 مم
خامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف
طبقة حماية على الظهر من نوع Gorilla Glass الجيل الخامس
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت بحجم 256 جيجا
شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ودعم للـHDR10 مع معدل تحديث يصل الى 120 هيرتز وسطوع يصل الى 450 شمعة والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في المنتصف
الشاشة عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس
معالج كوالكوم Snapdragon 750G ثماني النواة، الإثنين الأقوى Kryo 570 بتردد 2.2 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج هي 8 نانو ميتر والمعالج الرسومي Adreno 619
نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة شاومي MIUI 12
مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.2
كاميرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية رُباعية، الأساسية 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج Isocell HM2 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
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التعليقات على شاومي تطرح Mi 10i الجديد في الخارج – نسخة مُحسنة من Mi 10T Lite !
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