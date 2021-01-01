

شاومي تطرح Mi 10i الجديد في الخارج – نسخة مُحسنة من Mi 10T Lite ! شاومي تطرح Mi 10i الجديد في الخارج – نسخة مُحسنة من Mi 10T Lite !

قامت شركة شاومي في الخارج بشكل رسمي اليوم بالإعلان عن Mi 10i الجديد. ويُعتبر الهاتف هو نسخة بنفس مواصفات Mi 10T Lite الذي تم طرحه في الأسواق المصرية الفترة السابقة لكن مع تحسين في الكاميرا الخلفية. ومن أسم الهاتف يتضح انه ليس ضمن سلسلة Mi 10T فهو سيُوجه لأسواق مُختلفة.



مواصفات Xiaomi Mi 10i :-

وزن 214.5 جرام

ابعاد الهاتف 165.4×76.8×9 مم

خامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف

طبقة حماية على الظهر من نوع Gorilla Glass الجيل الخامس

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت بحجم 256 جيجا

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ودعم للـHDR10 مع معدل تحديث يصل الى 120 هيرتز وسطوع يصل الى 450 شمعة والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في المنتصف



الشاشة عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس

معالج كوالكوم Snapdragon 750G ثماني النواة، الإثنين الأقوى Kryo 570 بتردد 2.2 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج هي 8 نانو ميتر والمعالج الرسومي Adreno 619

نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة شاومي MIUI 12

مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.2

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأساسية 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج Isocell HM2 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

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كاميرا خلفية تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيسماعات الهاتف الخارجية تأتي ستيريوالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف يدعم IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائيةالهاتف يدعم مستشعر الـNFCبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي بحجم 4820 مللي امبير من نوع ليثيوم بوليمر وهي تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات عن طريق منفذ الشحن الـUSB Type Cألوان الهاتف الذهبي والفضي والأزرقتم تسعير هاتف Xiaomi Mi 10i في الهند للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 22 الف روبية هندية او حوالي 300 دولار او حوالي 4700 جنية مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 24 الف روبية هندية او حوالي 330 دولار او حوالي 5200 جنية مصري، وستبدأ المبيعات في الهند في يوم 8 يناير القادم.الهاتف يُقدم الخامات المُتميزة والتقفيل الجيد مع شكل التصميم الذي رأيناه في Mi 10T Lite و Poco X3، أما عن الشاشة فهي تعتبر ممتازة بالنظر الى المواصفات التي تأتي بها وهي مُبرر لإستخدام الـIPS LCD .. اما عن الأداء فالمعالج الموجود هنا يُقدم أداء ليس الأفضل في الفئة المتوسطة لكنه ممتاز في هذه الفئة السعرية.أما بالنسبة للكاميرات فهُنا نجد الإختلاف الوحيد عن Mi 10T Lite حيث تأتي العدسة الخلفية الأساسية بمستشعر قوي 108 ميجا بيكسل من سامسونج، بالنسبة للبطارية فهي نفسها بدون أختلاف وبنفس سرعة الشحن.