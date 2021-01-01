

موتورولا تكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية Moto G لعام 2021 موتورولا تكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية Moto G لعام 2021

كشفت شركة موتورولا Motorola عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة “موتو جي” Moto G لعام 2021، وذلك بعد أسابيع من التسريبات والشائعات.



وتضم قائمة الهواتف 3 هواتف ذكية جديدة، هي “موتو جي بلاي” Moto G Play و”موتو جي باور” Moto G Power و”موتو جي ستايلس” Moto G Stylus.



يعتبر هاتف موتورولا Moto G Stylus هو الهاتف الأكثر تميزا بين الهواتف الجديدة، ويقدم معالج كوالكوم سنابدراجون 678، مع شاشة بقياس 6,8 بوصة، ودقة 1080 بيكسل.

قد يعجبك أيضا... loading...

ويعمل هاتف Moto G Stylus بذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، ومنفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD.ويصدر هاتف Moto G Stylus مع قلم إلكتروني مدمج، من أجل استخدام أفضل للهاتف في تحرير الصور وتدوين الملاحظات والرسم، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، مع عدسة ماكرو 2 ميجابيكسل، وعدسة للعمق 2 ميجابيكسل.ويقوم هاتف Moto G Stylus بتصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K@30fps، كما تقوم الكاميرا فائقة الاتساع والكاميرا الأمامية بتصوير لقطات عالية السرعة.ويعمل الهاتف ببطارية 4,000 مللي أمبير ساعة، بقدرة شحن 10 واط، والهاتف مقاوم للماء، مع حساس للبصمة على جانب الهاتف، ومنفذ تقليدي لسماعات الرأس 3,5 مم.وهاتف Moto G Stylus متاح للطلب بدءا من اليوم بسعر 300 دولارا (4,800 جنيها مصريا تقريبا)، وسوف يتم شحن الهاتف بدءا من 13 يناير الجاري.يتميز هاتف موتورولا Moto G Power ببطارية 5,000 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي للعمل لمدة 3 أيام في المتوسط بشحنة واحدة، ويأتي الهاتف مع شاحن بقدرة 10 واط، لكن الهاتف يدعم الشحن بقدرة 15 واط.ويعمل هاتف Moto G Power بمعالج كوالكوم سنابدراجون 662، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 3 و4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 و64 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD.ودمجت موتورولا حساس البصمة في هاتف Moto G Power في زر الطاقة، وهو يصدر بشاشة 6,55 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل.والكاميرا الأمامية في هاتف Moto G Power بدقة 8 ميجابيكسل، والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.وهاتف Moto G Power متاح للطلب بسعر 250 دولارا (4,000 جنيها مصريا تقريبا)، وسيبدأ شحنه بدءا من 13 يناير الجاري.وهو الهاتف الأرخص من بين الهواتف الذكية الجديدة، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 460، مع شاشة بقياس 6,5 بوصة، بدقة 720 بيكسل، مع نتوء على شكل قطرة ماء يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.والكاميرا الخلفية في هاتف Moto G Play مزدوجة العدسات، بدقة عدسة رئيسية 13 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD.ويعمل هاتف Moto G Play ببطارية 5,000 مللي أمبير ساعة، بقدرة شحن 10 واط، ويمكن طلبه بسعر 170 دولارا (2,700 جنيها مصريا تقريبا)، ويبدأ شحنه بدءا من 13 يناير الجاري.