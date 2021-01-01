"غوغل" تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تطور حاليا ميزة جديدة يمكنها ان تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تطبيق "غوغل فون" الجديد الخاص بالاتصالات سيحصل قريبا على تحديث جديد يمكنه تسجيل مكالمات أي شخص غريب وغير مسجل عبر قائمة اتصالات بصورة تلقائية.
وتختبر حاليا "غوغل" الخدمة الجديد عبر أجهزة "بيكسل" التابعة لها، بالإضافة إلى هواتف "نوكيا" و"شاومي".
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