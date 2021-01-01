

مواصفات وأسعار هاتف Realme V15 5G مواصفات وأسعار هاتف Realme V15 5G

كما كان مقررا بالفعل، قامت اليوم شركة ريلمي بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Realme V15 5G ليكون بذلك أول هاتف لها في عام 2021 ويأتي هذا الهاتف مع شاشة أموليد وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل كما أنه يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر رائع جدا، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Realme V15 5G.



مواصفات Realme V15 5G

هذا الهاتف يضم شاشة AMOLED حجمها 6.4 بوصة بدقة FullHD + وبمعدل تحديث عالٍ يبلغ 180 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، والشاشة تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج وفتحة في الزاوية العلوية اليسرى لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، والهاتف Realme V15 5G يضم كذلك 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرات الأمامية والخلفية تدعم خاصية Super Night Mode وAI Beauty وPortrait Mode وMovie Mode وتسجيل الفيديو UIS Max.



Realme V15 5G يضم معالجا ثماني النواة من فئة Dimensity 800U SoC وأنبوبا نحاسيا لتبديد الحرارة ويعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Realme UI 1 (مؤهل للحصول على تحديث Realme UI 2.0 المستند على Android 11) كما أنه يأتي بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

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وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4310 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط مع العلم أن البطارية يتم شحنها من خلال منفذ USB‑C، تشمل الميزات المتبقية في Realme V15 5G شهادات 5G مزدوجة الوضع (SA / NSA) وDirac وHi-Res Audio.سعر الهاتف Realme V15 5G