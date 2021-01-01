مواصفات الهواتف Moto G Stylus وG Power وG Play

قبل يومين من الآن قامت شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميا عن 3 هواتف جديدة من الفئة المتوسطة تابعين لسلسلة Moto G وهي G Stylus وG Power وG Play بمواصفات متوسطة وأسعار منافسة مع العلم أن الهواتف الثلاثة متوفرة للطلب المسبق من اليوم والهاتف G Play هو الوحيد الجاهز للشحن من الآن سيأتي الاثنان الآخران يوم 13 يناير المقبل؛ وفي هذا المقال الجديد سأعرض عليكم أسعار ومواصفات الهواتف G Stylus وG Power وG Play.
مواصفات Moto G Stylus
يأتي هذا الهاتف مع شاشة بشكل الثقب نوعها IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1080 بكسل كما أنه يأتي مزودا بقلم push-pen مثل سلسلة الـNote من سامسونج، سيتم تشغيل الهاتف G Stylus بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 678 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر منفذ microSD والهاتف سيعمل بنظام Adnroid 10.
G Stylus
الهاتف Moto G Stylus يضم 4 كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة السرعة، وكاميراتان بدقة 2 ميجا بكسل لمستشعر العمق والكاميرا الماكرو، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل وعلاوة على ذلك فإن الكاميرا الرئيسية تدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويمكن للكاميرات فائقة الاتساع وكاميرات الصور الشخصية تصوير لقطات متقطعة.
بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، والهاتف يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.
سعر الهاتف G Stylus
سعر الهاتف G Stylus يبلغ حوالي 300 دولار أمريكي، والهاتف متوفر حاليا للطلب المسبق وسيبدأ البيع الرسمي يوم 13 يناير المقبل.
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مواصفات الهاتف G Power
الهاتف الثاني في هذه السلسلة G Power يضم شاشة IPS LCD حجمها 6.6 بوصة تحتوي على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى 3 كاميرات في الخلف بمستشعر رئيسي دقته 48 ميجا بكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل والهاتف يدعم التصوير بدقة 1080p بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.
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