

مواصفات الهواتف Moto G Stylus وG Power وG Play مواصفات الهواتف Moto G Stylus وG Power وG Play

قبل يومين من الآن قامت شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميا عن 3 هواتف جديدة من الفئة المتوسطة تابعين لسلسلة Moto G وهي G Stylus وG Power وG Play بمواصفات متوسطة وأسعار منافسة مع العلم أن الهواتف الثلاثة متوفرة للطلب المسبق من اليوم والهاتف G Play هو الوحيد الجاهز للشحن من الآن سيأتي الاثنان الآخران يوم 13 يناير المقبل؛ وفي هذا المقال الجديد سأعرض عليكم أسعار ومواصفات الهواتف G Stylus وG Power وG Play.



مواصفات Moto G Stylus

يأتي هذا الهاتف مع شاشة بشكل الثقب نوعها IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1080 بكسل كما أنه يأتي مزودا بقلم push-pen مثل سلسلة الـNote من سامسونج، سيتم تشغيل الهاتف G Stylus بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 678 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر منفذ microSD والهاتف سيعمل بنظام Adnroid 10.

G Stylus

الهاتف Moto G Stylus يضم 4 كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة السرعة، وكاميراتان بدقة 2 ميجا بكسل لمستشعر العمق والكاميرا الماكرو، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل وعلاوة على ذلك فإن الكاميرا الرئيسية تدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويمكن للكاميرات فائقة الاتساع وكاميرات الصور الشخصية تصوير لقطات متقطعة.

بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، والهاتف يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.





سعر الهاتف G Stylus

سعر الهاتف G Stylus يبلغ حوالي 300 دولار أمريكي، والهاتف متوفر حاليا للطلب المسبق وسيبدأ البيع الرسمي يوم 13 يناير المقبل.

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مواصفات الهاتف G Power

الهاتف الثاني في هذه السلسلة G Power يضم شاشة IPS LCD حجمها 6.6 بوصة تحتوي على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى 3 كاميرات في الخلف بمستشعر رئيسي دقته 48 ميجا بكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل والهاتف يدعم التصوير بدقة 1080p بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.

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سيتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 662 وسيعمل بنظام Android 10 وسيتوفر منه إصداران على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 4 جيجا رام مع 64 جيجا بايت، وبخصوص البطارية فتتفوق على بطارية الهاتف G Stylus حيث تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط (الشاحن الموجود في العلبة بقوة 10 واط فقط).سعر الهاتف Moto G Powerالهاتف G Power يباع بسعر 200 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 3 جيجا رام مع 32 جيجا بايت.وبسعر 250 دولارا للإصدار الأكبر الذي يضم 4 جيجا رام مع 64 جيجا بايت.مواصفات الهاتف Moto G Playأما بالنسبة لهذا الهاتف الأقل تكلفة بين هذه السلسلة فيضم شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 720 بكسل وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 460 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر منفذ microSD، كما أنه سيعمل بنظام Android 10يحتوي Moto G Play على كاميراتين في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف G Play يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط.سعر الهاتف G Playسعر الهاتف G Play يبلغ حوالي 170 دولارا أمريكيا وهو متوفر حاليا للشراء بشكل رسمي.